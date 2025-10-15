Llegan a Veracruz 18 toneladas de medicamentos y refuerzos para brigadas de salud

octubre 15, 2025

Poza Rica., Ver., miércoles 15 de octubre de 2025.- En respuesta a las fuertes lluvias que afectaron a diversos municipios, el Gobierno de Veracruz recibió del IMSS-Bienestar más de 18 toneladas de medicamentos y material de curación para Pánuco, Poza Rica, Álamo y localidades de difícil acceso, como El Higo.

La distribución se realiza en coordinación con la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, mediante un amplio operativo de atención médica que asegura el abastecimiento de centros de salud, hospitales y brigadas itinerantes, garantizando un stock mínimo de dos meses.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro SvarchPérez destacó que también se cuenta con la estrategia nacional Rutas de la Salud, que consiste en la preparación de paquetes prearmados de medicamentos para responder de manera inmediata a emergencias.

Para fortalecer la atención extramuros, desde este martes se instalan 54 carpas de atención temporal, complementadas con 16 unidades médicas móviles y 325 brigadas médicas en Álamo, Pánuco y Poza Rica. Estas brigadas ofrecen atención preventiva, curativa y suministro de medicamentos, acercando los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

“En este momento de la emergencia es fundamental el despliegue de los servicios de salud fuera de los centros de atención y hospitales, y eso requiere un volumen adicional de los medicamentos que están dentro de las unidades médicas”, señaló el Director.