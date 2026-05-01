Coatepec recupera su esencia: inauguran la Feria Nacional del Café 2026

mayo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Después de seis años de no realizarse, el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández encabezó la inauguración de la Feria Nacional del Café Coatepec 2026. El evento marca el regreso de una tradición que nació en 1948 y que busca reafirmar al municipio como la «Cuna del Café en México».

Durante su discurso inaugural, el edil morenista recordó que el relanzamiento de la feria fue una de las peticiones más sentidas de la población durante su campaña.

Tras seis meses de gestiones, iniciadas en octubre pasado, el gobierno municipal logró consolidar un evento que no solo tiene impacto local, sino que ahora proyecta una dimensión nacional e internacional, contando con Colombia como país invitado.

«Nuestra gente merece que la fiesta más importante y emblemática de Coatepec esté de vuelta», afirmó Luna Hernández ante funcionarios estatales, productores y familias coatepecanas.

Un punto clave de la celebración fue el reconocimiento a la cadena productiva. El alcalde destacó la reciente develación del monumento a la «Cortadora de Café» en la entrada del Pueblo Mágico, una obra que honra a las generaciones que han trabajado las fincas durante décadas.

La feria cuenta con diversos pabellones dedicados a la cultura del café: procesos de cultivo, tostado y molido; productos regionales: miel, caña, orquídeas y limón; y artesanías y gastronomía: la participación de municipios vecinos como Xico, Teocelo, Naolinco y Córdoba.

Con la presencia del embajador de Colombia en México y representantes del departamento de Caldas, el alcalde enfatizó que Coatepec y el café son términos inseparables.

“Cuando la gente escucha café, inevitablemente piensa en Coatepec», añadió, invitando a turistas locales y foráneos a disfrutar de la riqueza del grano aromático en la feria más importante del estado de Veracruz.

El evento se llevará a cabo hasta el 10 de mayo. La noche del jueves, después de la inauguración, Nelson Kansela puso a bailar a los presentes en el Teatro del Pueblo de la Feria.

También se contará con la participación de artistas de talla nacional como La Trakalosa, El Komander, Yahir, Espinoza Paz y El Boqueto.