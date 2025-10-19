Se mantienen 32 localidades incomunicadas por la emergencia

octubre 19, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- A poco más de una semana de la emergencia por las lluvias, se mantienen 32 comunidades incomunicadas y dos municipios, Ilamatlán y Texcatepec con problemas de acceso por derrumbes, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Indicó que derivado de la emergencia provocada por la vaguada y la depresión tropical 90E, persisten afectaciones en varias comunidades de la zona norte, aunque se reportan avances en los trabajos de restablecimiento de servicios y apertura de caminos.

En la Sierra de Huayacocotla, personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mantiene las labores para liberar los tramos afectados.

En Álamo, los trabajos de limpieza avanzan de manera significativa y uno de los pozos de agua fue reconectado este domingo.

Ya se cuenta, dijo, con el suministro de agua en la red en Poza Rica y la Comisión Federal de Electricidad ha reestablecido el servicio eléctrico en todos los municipios en un 99 por ciento.

Se mantiene puente aéreo operado con la participación de 19 helicópteros para el traslado de viveros y ayuda humanitaria en las comunidades serranas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La mandataria en Veracruz agradeció el apoyo de la población y de las brigadas civiles que han acudido al norte de Veracruz para colaborar en la limpieza y atención a los afectados.

Finalmente, sostuvo que el objetivo común de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad en general es concluir las labores de limpieza e iniciar el restablecimiento de los servicios en el menor tiempo posible.