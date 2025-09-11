Minerva Regina Pérez López es designada presidenta interina de la CEDH en Veracruz

septiembre 11, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. – El Congreso de Veracruz designó a Minerva Regina Pérez López como presidenta interina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en sustitución de Namiko Matzumoto Benítez, quien asumió la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

Designación y proceso legislativo

En sesión ordinaria, el Congreso validó el nombramiento de Namiko Matzumoto como nueva comisionada de la CEEAIV, cargo para el que fue designada por un periodo de cinco años, mandato que concluirá en enero de 2026.

Con esta decisión, la CEDH quedó acéfala y, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se nombró a Minerva Regina Pérez López como presidenta interina hasta que en 2026 se emita una nueva convocatoria para elegir a la próxima titular, proceso que requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados locales.

¿Quién es Minerva Regina Pérez López?

Minerva Regina Pérez López es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Veracruzana. Actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos y una Especialidad en Nuevas Tendencias de Derechos Humanos en la UNIR.

Desde 2017, funge como Secretaria Ejecutiva de la CEDH, donde coordina el informe anual, supervisa áreas de gestión, da seguimiento a expedientes y fortalece la política institucional en materia de derechos humanos.

Trayectoria profesional:

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos en la misma comisión, donde implementó medidas cautelares para periodistas y capacitaciones en libertad de expresión.

en la misma comisión, donde implementó y capacitaciones en libertad de expresión. Experiencia en planeación institucional en el Ayuntamiento de Xalapa, la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz y en Pemex Exploración y Producción en proyectos de desarrollo sustentable.

en el Ayuntamiento de Xalapa, la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz y en en proyectos de desarrollo sustentable. Especialista en derechos humanos y perspectiva de género, ha tomado más de 50 cursos y diplomados sobre transparencia, gestión documental, prevención de la tortura y sistemas de protección de derechos humanos.

Pérez López permanecerá en el cargo hasta que se realice la nueva elección de presidente de la CEDH, la cual deberá ser votada por mayoría calificada en el Congreso local en 2026.