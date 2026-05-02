F1: Horarios y detalles del GP de Miami 2026

mayo 1, 2026

La Fórmula 1 aterriza en los Estados Unidos para disputar la sexta fecha del Campeonato Mundial 2026. Tras la cancelación de los Grandes Premios en Bahréin y Arabia Saudita, el Gran Premio de Miami cobra una relevancia vital en la lucha por los títulos, especialmente con un Andrea Kimi Antonelli que llega como líder sólido entre los pilotos y una escudería Mercedes que domina el certamen de constructores.

Formato Sprint: Doble emoción en pista

Este fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami contará con el formato sprint, lo que significa que los pilotos tendrán dos oportunidades para sumar unidades. La actividad oficial comienza este viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera corta. El sábado se llevará a cabo la carrera sprint y la clasificación para el GP del domingo, dejando la carrera principal como el plato fuerte del fin de semana.

Para los seguidores de la región, destaca la presencia del argentino Franco Colapinto, quien participará por primera vez en este trazado tras haber sumado su primer punto con Alpine en fechas anteriores.

Cronograma del GP de Miami (Horarios del Centro de México)

Viernes 1° de mayo

10:30: Práctica 1

Práctica 1 14:30: Clasificación para la carrera sprint

Sábado 2 de mayo

10:00: Carrera sprint

Carrera sprint 14:00: Clasificación para la carrera

Domingo 3 de mayo

14:00: Gran Premio de Miami

El desafío del Autódromo Internacional de Miami

El circuito, situado alrededor del Hard Rock Stadium, es un trazado semiurbano que exige un equilibrio perfecto entre velocidad punta y eficiencia energética. Sus sectores técnicos y lentos obligan a los ingenieros a priorizar la tracción, mientras que las altas temperaturas de Florida complican la gestión de los neumáticos.

Históricamente, Max Verstappen es el máximo ganador aquí con dos triunfos (2022 y 2023), mientras que el último vencedor fue Oscar Piastri en 2025.