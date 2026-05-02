Deja la gubernatura Rocha Moya tras acusación de EUA por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa

Deja la gubernatura Rocha Moya tras acusación de EUA por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa

mayo 2, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse del cargo, luego de que el fiscal del sur de Nueva York presentara cargos en su contra y de nueve funcionarios mexicanos más, por presuntos delitos relacionados al narcotráfico.

El jueves la Fiscalía General de la República informó que, aunque el gobierno estadunidense no presentó pruebas sobre estos delitos en la solicitud de extradición que envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, iniciarían una investigación propia.