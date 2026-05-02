Frente frío traerá lluvias intensas a Veracruz

mayo 2, 2026

Para hoy, el frente frío núm. 48 se desplazará sobre el golfo de México, el oriente y el sureste del territorio nacional, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla, Tabasco y Campeche; puntuales fuertes en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Ciudad de México, todas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Guanajuato. La masa de aire polar que impulsa al frente, originará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, se presentarán rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tabasco, durante la madrugada del domingo. El ingreso de aire húmedo sobre el centro y sur del litoral del océano Pacífico, ocasionará intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero y Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y sur), finalizando en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del frente frío núm. 48 en el noreste de México y vertiente del golfo de México, durante las próximas horas.

Para mayor información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de mayo de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (este y noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (norte y sureste), Tabasco (sur y oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Michoacán y Guerrero.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 02 de mayo de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Jalisco (sur), Michoacán (oeste y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste y norte), Oaxaca (sur), Chiapas (noreste y sureste), Tabasco (este), Campeche (norte, centro y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Guanajuato (suroeste) y Veracruz (centro y sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila (suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí y Estado de México (suroeste).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 02 de mayo de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 02 de mayo de 2026:

Evento de “Norte” con viento de 50 a 70 km/h y rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Evento de “Norte” con viento de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la madrugada del domingo: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Coahuila y San Luis Potosí.

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Tabasco.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.



Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la madrugada del domingo: golfo de Tehuantepec y costa de Tabasco.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma; y ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y este), las cuales podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos; además de chubascos en Ciudad de México. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas del Estado de México; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa oeste de la península; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el noreste de Baja California y sur de Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 30 a 40 km/h en la península, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, bancos de niebla en zonas costeras de la región, ambiente fresco, siendo frío en sierras de Jalisco y Michoacán, y templado a cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso con prevalencia de la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán (noroeste y suroeste). Lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco. Viento del oeste y suroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de la región; ambiente fresco, siendo templado a cálido en el noroeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Guerrero, Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y sur). Lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (este y noroeste) con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones; además de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Guerrero; iniciando evento de “Norte” con viento de igual intensidad y rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) a partir de la madrugada del domingo.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz (centro y sur); y puntuales muy fuertes en Tabasco (sur y oeste), todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones; asimismo, se prevén lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana, bancos de niebla en Tamaulipas y zonas altas de Veracruz; ambiente fresco a templado en Tamaulipas y norte de Veracruz, y cálido en el resto de la región, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado en Tamaulipas, norte y zona montañosa de Veracruz, y caluroso en el resto de la región, siendo muy caluroso en el este de Tabasco. Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, e iniciando a partir de la madrugada del domingo con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (sur); y puntuales fuertes en Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (oeste y sur), todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, siendo de componente este con igual intensidad en Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, sin lluvia en Durango y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco a frío, siendo muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua, y gélido con heladas en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor en Durango (oeste), así como ambiente templado a fresco en sierras de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 60 a 80 km/h en zonas de Coahuila y San Luis Potosí y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y templado en la mayor parte de Morelos. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Querétaro y Tlaxcala, con chubascos en Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el suroeste de Guanajuato, y muy caluroso con prevalencia de la onda de calor en Puebla (suroeste) y Morelos. Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; y puntuales fuertes en Hidalgo y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones; además, se prevén lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Querétaro y Morelos; y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 13.0; Ciudad Acuña (Las Vacas), Coah., Gustavo A. Madero (Planta Generadora 101) y Cuauhtémoc (Gobierno de la CDMX y Marcos Carrillo), Cd de Méx. 6.0; y Monterrey, N.L. 0.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mérida, Yuc. 42.0; Rioverde, S.L.P. 41.6; Campeche, Camp. 41.1; Choix, Sin. 41.0; Torreón, Coah. 39.5; Villahermosa, Tab. 37.8; Tuxtla Gutiérrez, Chis. 37.5; Hermosillo, Son. y Salina Cruz, Oax. 37.0; Ejido Nuevo León, B.C. 36.8; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 36.4; Morelia, Mich. 36.3; San Luis Potosí, S.L.P. y Tuxpan, Ver. 36.0; Ciudad Victoria, Tamps., Guadalajara, Jal. y Cuernavaca, Mor. 35.0; Aguascalientes, Ags. 34.8; Veracruz, Ver. 34.5; Guanajuato, Gto. 34.3; La Paz, B.C.S. y Acapulco, Gro. 34.0; Querétaro, Qro. 33.7; Tulancingo, Hgo. 33.5; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 32.9; Tepic, Nay. y Chetumal, Q. Roo 32.8; Hidalgo del Parral, Chih. y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 32.0; Sombrerete, Zac. y Manzanillo, Col. 30.7; Puebla, Pue. y Tlaxcala, Tlax. 30.6; Durango, Dgo. 30.4; Toluca, Edo. de Méx. 28.9; y Monterrey, N.L. 28.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo, Coah. 11.6; Guadalajara, Jal. 13.8; San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.2: Zacatecas, Zac. 14.4; Pachuca, Hgo. 15.8; Tlaxcala, Tlax. 16.3; Zamora, Mich. 16.6; y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 17.0.