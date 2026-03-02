Colectivos toman la CEEAIV y montan campamento sobre avenida Américas

marzo 2, 2026

Exigen destitución de Namiko Matzumoto, titular de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV)

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de al menos 12 colectivos de búsqueda tomaron las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y bloquearon la avenida Américas este lunes, denunciando retrocesos en sus derechos y exigiendo la destitución de la titular Namiko Matzumoto Benítez.

Olga Lidia Salazar Hernández, representante de los colectivos “Unidas por amor a nuestros desaparecidos” y “Buscando nos encontramos Córdoba”, señaló que la llegada de Matzumoto Benítez a la comisión no fue resultado de un proceso democrático ni consensuado con las familias, sino una imposición directa del gobierno estatal

«Ella viene aquí a trabajar por y para el gobierno, y esta comisión es por y para las familias», sentenció Salazar Hernández, subrayando que quienes participaron legalmente en la convocatoria fueron ignorados.

Señaló que los familiares están molestos por el cambio de lineamientos para las jornadas de localización, situación que ha molestado a los colectivos.

Según los testimonios, la nueva comisionada pretende prohibir las búsquedas colectivas, limitándolas únicamente a búsquedas por familia individual, lo cual consideran una violación a sus derechos humanos.

Ante la falta de diálogo, señalan que la comisionada se presentó por la mañana solo para retirarse sin entablar conversación, los colectivos instalaron casas de campaña sobre la avenida Américas, bloqueando el sentido hacia Lázaro Cárdenas.

Las familias advirtieron que el plantón será indefinido hasta que la gobernadora Rocío Nahle García acuda al lugar para atender su pliego petitorio, cuya demanda principal es la destitución inmediata de Matzumoto Benítez.

Entre otros grupos participantes se encuentran también: Justicia y Dignidad Veracruz, Madres Luna y el Colectivo Araceli Salcedo (Orizaba-Córdoba), por mencionar algunos.