Rubén Rocha solicita licencia por investigación de EU y pesquisa de la FGR

mayo 2, 2026

También el Alcalde de Culiacán solicita licencia para dejar su cargo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobernador Rubén Rocha Moya pidió al Congreso del estado licencia temporal al cargo mientras dure el proceso de investigación que realice la Fiscalía General de la República luego de que el miércoles pasado autoridades estadunidenses lo acusaron, junto con otros 9 funcionarios y ex funcionarios, por narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gómez, también solicita licencia Juan de Dios Gámez a su cargo.

En un mensaje a medios; Rocha Moya recalcó que tomó la decisión “ante el anuncio que hace el día de hoy (viernes) la FGR respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa” y agregó:

“Lo hago desde mi profunda convicción republicana y con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”.

Rocha Moya abundó que no va a permitir que lo utilicen para dañar al movimiento al que pertenece y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos de los más elemental.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo me respalda. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra, a mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado nunca y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de nuestro país lo requieran”, puntualizó.

Apenas el jueves Rocha Moya descartó pedir licencia; “voy a seguir todo el proceso, todo lo que me corresponde soy licenciado en matemáticas y me la viví dando clases; pero también soy abogado egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces conozco los procedimientos”, precisó luego de encabezar en el municipio de Navolato el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar.

Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia por más de 10 días, tras las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos que lo ligan con la facción de “Los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria de Cabildo celebrada anoche, también se aprobó la separación temporal del cargo de Gámez Mendívil, quien no se presentó reunión en las instalaciones del ayuntamiento.

El cabildo informó que será Ana Miriam Ramos Villarreal quien lo reemplace, la nueva alcaldesa se desempeñaba como síndica de este municipio.