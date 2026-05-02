Sheinbaum designa a Columba López nueva Secretaria de Agricultura

mayo 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo ajuste en su gabinete al designar a Columba Jazmín López Gutiérrez como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en sustitución de Julio Berdegué Sacristán. El relevo ocurre en medio de un contexto de presión para el sector agroalimentario nacional y de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Berdegué deja la dependencia para asumir nuevas tareas estratégicas relacionadas con la defensa del campo mexicano en el ámbito internacional y la negociación agroalimentaria rumbo a la revisión comercial con Estados Unidos y Canadá.

Columba Jazmín López Gutiérrez es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con más de tres décadas de experiencia en políticas agroecológicas, desarrollo rural y administración pública. Diversos reportes destacan que será la primera mujer en encabezar la política agrícola del país.

La llegada de López Gutiérrez se da en un momento complejo para el sector agropecuario, marcado por el incremento en los costos de producción, presiones inflacionarias en alimentos y recientes protestas de organizaciones campesinas en distintas entidades del país.

Al respecto, Julio Berdegué agradeció a la presidenta Sheinbaum la oportunidad de formar parte de su gabinete y aseguró que continuará colaborando con el gobierno federal en temas estratégicos para el campo mexicano.

Analistas consideran que el movimiento busca fortalecer el perfil técnico y político de la Sader ante las negociaciones internacionales que México enfrentará en materia agroalimentaria durante los próximos meses, particularmente en temas relacionados con exportaciones, sanidad y producción nacional.