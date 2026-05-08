Invitan a Carrera Atlética organizada por el Ayuntamiento de Xalapa

Invitan a Carrera Atlética organizada por el Ayuntamiento de Xalapa

mayo 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El próximo domingo 28 de junio a las 7 horas, se llevará a cabo una Carrera Atlética organizada por el Ayuntamiento de Xalapa.

El director de Cultura Física del Ayuntamiento de Xalapa, Rafael Manuel Herrera Moguel, explicó que contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de que se prevé incorporar una modalidad inclusiva de 5 kilómetros para personas en silla de ruedas.

«Estamos dando a conocer una distancia de 5 kilómetros inclusiva para personas con silla de ruedas», dijo.

Explicó que esta competencia forma parte de una carrera serial integrada por cuatro medallas conmemorativas, cada una correspondiente a un año de la actual administración municipal.

“El objetivo es fomentar el deporte y darle identidad a una carrera impulsada por el Ayuntamiento de Xalapa, retomando la tradición de las carreras atléticas en la ciudad”, señaló.

La inscripción tendrá un costo de 350 pesos e incluirá kit de participante, número oficial, playera conmemorativa, medalla, hidratación y premiación para los primeros lugares de cada categoría y rama.

Añadió que parte de los recursos recaudados serán destinados a rehabilitaciones menores de instalaciones deportivas municipales y a la compra de material deportivo, una de las principales solicitudes que recibe la Dirección de Cultura Física.

La convocatoria está abierta para personas de todas las edades; sin embargo, los menores deberán presentar responsiva firmada por padre o tutor.

En las categorías para adultos habrá premios económicos de 2 mil pesos para el primer lugar, mil 500 para el segundo y mil pesos para el tercero.