Desmienten versiones de obra no ejecutada por parte del ayuntamiento de Xalapa

Desmienten versiones de obra no ejecutada por parte del ayuntamiento de Xalapa

mayo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Luego de que en redes sociales circularan versiones que ponían en duda la ejecución de la obra en la calle Schubert, en la colonia Indeco Ánimas, vecinos salieron a desmentir dichos señalamientos y afirmaron que los trabajos no solo se realizaron, sino que fueron de calidad.

Francisco Romo Villaseñor, presidente del patronato de la Segunda de Schubert, aseguró que la obra es una realidad visible y funcional, por lo que calificó como falsa la narrativa que ha circulado en plataformas digitales.

“Quisiera hacer patente nuestro agradecimiento a la alcaldesa por el trabajo que se hizo tan bien hecho y tan rápido de la fragmentación de nuestra calle. Fue una obra excepcional”, expresó.

El vecino destacó además que se trata de la primera obra ejecutada por el Ayuntamiento de Xalapa en esta administración.

“Sabemos que es la primera obra que hace el municipio y yo estoy dispuesto a atestiguar en cualquier parte de los trabajos que realmente se ejecutaron”, afirmó.

Romo Villaseñor subrayó que actualmente los habitantes ya disfrutan de la vialidad, la cual cuenta con buen pavimento y fue concluida en un tiempo adecuado.

“Estamos disfrutando de la calle que quedó tan bien hecha, con muy buen pavimento y en muy buen tiempo”, añadió.

Así, llamaron a frenar la desinformación, al señalar que este tipo de versiones sin sustento solo generan confusión entre la ciudadanía.

Asimismo, se pronunciaron porque se difunda información verificada para evitar dudas sobre una obra que, insistió, existe, está terminada y beneficia directamente a los habitantes de la zona.

La obra integral tuvo casi 500 mil pesos de inversión, que incluye 580 metros cuadrados de concreto hidráulico de alta resistencia y durabilidad.