La infraestructura es motor económico; el sur concentra obras estratégicas: Rocío Nahle

mayo 7, 2026

Xalapa, Ver., jueves 07 de mayo de 2026.- El fortalecimiento de la infraestructura pública constituye una de las prioridades estratégicas de la administración estatal, no solo por su impacto directo en la calidad de vida de la población, sino como un motor clave para el desarrollo económico de Veracruz, con especial atención en la región sur, afirmó la gobernadora Rocío Nahle García.

En este contexto, reiteró que avanza el proceso de ampliación del World Trade Center en Boca del Río, cuya licitación fue emitida en abril. Esta obra permitirá incrementar la capacidad del recinto para albergar eventos de carácter nacional e internacional, generando una mayor derrama económica en sectores como la hotelería, el transporte y los servicios.

De igual forma, señaló que mantiene coordinación con el Gobierno de México para el desarrollo de proyectos estratégicos, entre ellos el puente Coatzacoalcos III, gestionado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Paralelamente, el Gobierno del Estado registra avances en el proceso de licitación del puente Boca del Río–Alvarado.

La Mandataria subrayó el impulso decidido al sur de la entidad, donde destaca la modernización del malecón de Coatzacoalcos, cuya conclusión se busca concretar en agosto, en el marco del Festival del Mar. Asimismo, resaltó el avance en obras vinculadas al Corredor Interoceánico, considerado un eje fundamental para la atracción de inversiones industriales.

“La infraestructura es para vivir mejor, pero también genera un efecto multiplicador en la economía”, expresó, al enfatizar que su administración no solo promueve la llegada de inversión privada, sino que también impulsa de manera directa la obra pública como base del crecimiento.

Finalmente, destacó que su administración ha intensificado el ritmo de inversión pública frente a un entorno internacional complejo, y subrayó que Veracruz mantiene condiciones de estabilidad, en concordancia con la conducción económica nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.