Claudia Tello pide esperar definición oficial sobre ciclo escolar

mayo 8, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, afirmó que la conclusión anticipada del ciclo escolar 2025-2026 aún no es definitiva y deberá oficializarse con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de escuchar la opinión de madres y padres de familia.

En entrevista, la funcionaria explicó que el ajuste al calendario escolar acordado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) sigue siendo una propuesta y todavía falta que sea validada por el gobierno federal.

Este 7 de mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, publicó un video en redes sociales en el que confirmó que el ciclo escolar concluiría de manera anticipada el próximo 5 de junio. La medida se planteó por la realización del Mundial de Futbol y la actual ola de calor.

No obstante, este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tema aún no es oficial y que todavía se trata de una propuesta; por ello, la titular de la SEV pidió esperar a que la medida se formalice.

“Si vieron el día de hoy la mañanera del pueblo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ella lo que nos dice es que el acuerdo que se tomó con los secretarios de educación, y que fue propuesta de algunos estados de la república por parte de maestros, es solamente eso, una propuesta”, señaló.

Claudia Tello detalló que el planteamiento contempla concluir clases el próximo 5 de junio, mantener actividades administrativas hasta el 12 de junio, realizar el Consejo Técnico Escolar en agosto y arrancar el siguiente ciclo escolar el 31 de ese mes.

“Entonces, vamos a esperar para saber si, efectivamente, este sería ya el calendario definitivo”, indicó.

La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) explicó que antes de oficializar cualquier modificación todavía debe existir diálogo con madres y padres de familia y posteriormente publicarse el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Pese a ello, pidió esperar la decisión final de las autoridades federales y mantener apertura al diálogo.

“La manera de pensar hay que respetarla, solamente hay que escucharnos, hay que ponernos de acuerdo y vamos a esperar un poquito más”, concluyó.

Cabe mencionar que la noche del jueves, se emitió un comunicado en el que se informaba que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informa que se adhiere y acata el acuerdo nacional aprobado en la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas para ajustar el calendario escolar 2025–2026, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Fútbol.

Y se observó que el ajuste no compromete la labor que se realiza de manera cotidiana en las aulas. Asimismo, destaca que la enseñanza se mantiene como una prioridad para el Gobierno del Estado, respaldando el acompañamiento y las condiciones necesarias para la continuidad del proceso formativo de niñas, niños y adolescentes.