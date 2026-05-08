Ambiente caluroso y posibles lluvias en Veracruz

mayo 8, 2026

Para hoy, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste). El frente núm. 49 se extenderá como estacionario en el noreste de México, y en interacción con un canal de baja presión y con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro); puntuales fuertes en Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste); chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Morelos y Zacatecas. Canales de baja presión sobre el interior del país, aunados al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); chubascos en Tabasco; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Guerrero y Michoacán. Finalmente, una circulación ciclónica en niveles medios, asociada con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento en el noroeste y norte del país, así como chubascos en Chihuahua.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del frente núm. 49 sobre el noreste de México, así como la una onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana.

Para mayor información, consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad.

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de mayo de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Veracruz (centro), Puebla (norte, este y sureste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de mayo de 2026:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Baja California (noreste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa, Coahuila (suroeste), Michoacán (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 08 de mayo de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y zonas montañosas del Estado de México.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 08 de mayo de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Guanajuato.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma; ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas montañosas del Estado de México; y templado a cálido en el suroeste de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, siendo caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (noreste) y lluvias con chubascos en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C., con prevalencia de la onda de calor en Ciudad de México (norte) y el Estado de México (centro y suroeste). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas serranas del norte de Baja California, y templado a cálido en el noreste de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso a extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la península, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de ambos estados. Oleaje de 1 a 2 metro de altura la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Sinaloa y Sonora. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío en sierras de Sonora, y templado en costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noroeste de Sonora y con prevalencia de la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin lluvias en Nayarit, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de Michoacán, y templado a cálido en el sur de dicho estado y en costas de la región. Durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso, con prevalencia de la onda de calor en Nayarit (norte y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este) y Michoacán (norte, centro y suroeste). Lluvias aisladas en zonas de Michoacán. Viento del suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Nayarit y Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Colima y Michoacán. Oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región con bancos de niebla en sus zonas serranas, siendo templado a cálido en el noroeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región, siendo muy caluroso con onda de calor en Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), y extremadamente caluroso con prevalencia de la onda de calor en Guerrero; así como ambiente cálido en el norte de Michoacán y sierras de Guerrero y Chiapas. Lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento de ríos y arroyos; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Guerrero. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h en la mayor parte de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y oleaje de 2 a 3 metros de altura en sus costas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, en Tabasco; y cielo medio nublado a nublado en Tamaulipas y Veracruz. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Tamaulipas y del norte de Veracruz; ambiente caluroso en la región, siendo templado en sierras de Tamaulipas y fresco a frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Veracruz (centro y sur) y Tabasco (sur y este); así como ambiente cálido en la zona montañosa de Veracruz. Lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Tamaulipas (noroeste y oeste) y Veracruz (centro), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento de ríos y arroyos; asimismo, se prevén chubascos en Tabasco. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posible formación de tolvaneras en zonas de Tamaulipas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Campeche y Yucatán. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región, siendo muy caluroso con prevalencia de la onda de calor en Campeche (norte) y Yucatán (suroeste). Probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la península, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Durango y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido con bancos de niebla en el este de Coahuila y norte de Nuevo León. Durante la tarde, ambiente caluroso en Chihuahua (noreste y suroeste) y muy caluroso en Coahuila (suroeste), con prevalencia de la onda de calor en Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), siendo cálido en sierras de la región. Lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento de ríos y arroyos; intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Chihuahua y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Zacatecas. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango; asimismo se prevén vientos de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas serranas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (sur), Morelos y Puebla (suroeste). Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (norte, este y sureste) y puntuales fuertes en Hidalgo (norte y este) y Tlaxcala (norte y este), todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento de ríos y arroyos; además, se prevén intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guanajuato y Querétaro; y lluvias aisladas en zonas de Morelos. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Guanajuato; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Nicolás de los Garza (Ciudad Universitaria), N.L. 43.0; Cacahoatán (Volcán Tacaná) y Unión Juárez (San Jerónimo), Chis. 29.0; Tasquillo, Hgo. 20.0; San Cristóbal de las Casas (Puente Morelos), Chis. 14.0; Cuajimalpa de Morelos (Desierto de los Leones) y Ocoyoacac (El Zarco), Edo. de Méx. 6.0; Jiménez (San Diego Jiménez), Coah. y Gómez Farías, Tamps. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Campeche, Camp. 42.6; Mérida, Yuc. 41.2; Ciudad Altamirano, Gro. 40.1; Rioverde, S.L.P. 39.3; Tuxtla Gutiérrez, Chis. 38.9; Torreón, Coah. y Salina Cruz, Oax. 38.6; Ejido Nuevo León, B.C. 38.1; Culiacán, Sin. 37.4; Villahermosa, Tab. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 36.8; Cuernavaca, Mor. 36.5; Zamora, Mich. 36.4; Guadalajara, Jal. 36.1; Aguascalientes, Ags. y Tuxpan, Ver. 36.0; Colima, Col. 35.3; Monterrey, N.L. 35.0; Ciudad Victoria, Tamps. 34.4; Tepic, Nay. 34.2; Hermosillo, Son. y Guanajuato, Gto. 34.0; Durango, Dgo. 33.9; Querétaro, Qro. 33.8; Chetumal, Q. Roo 33.2; Puebla, Pue. 33.0; Tlaxcala, Tlax. 32.0; Tulancingo, Hgo. 31.4; La Paz, B.C.S. 31.3; Hidalgo del Parral, Chih. 31.0 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 30.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo. 13.4; Tlaxcala, Tlax. 14.1; Saltillo, Coah. 15.6; San Luis Potosí, S.L.P. 16.1; San Cristóbal de las Casas, Chis. 16.4; Zacatecas, Zac., Guadalajara, Jal., Tulancingo, Hgo., Puebla, Pue., Huajuapan de León, Oax. y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 17.0.