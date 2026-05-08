Día de las Madres dejaría derrama de 330 mdp al comercio local: CANACO

mayo 8, 2026

Redacción/Xalapa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVYTUR), Luis Francisco Llera Hernández, señaló que existe una expectativa positiva para el sector comercial con motivo de la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo, fecha considerada una de las más importantes del año en materia económica.

En entrevista para En Contacto, indicó que esta celebración representa una de las temporadas con mayor derrama económica para el comercio, únicamente por debajo de las fiestas decembrinas y del programa comercial del Buen Fin.

Estimó que durante esta fecha podría generarse una derrama económica cercana a los 330 millones de pesos, derivado del incremento en las ventas en distintos giros comerciales como restaurantes, florerías, tiendas de ropa, regalos y servicios.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a consumir en el mercado local y apoyar a los comercios de la región, resaltando la importancia de fortalecer la economía interna mediante las compras en negocios establecidos.

Finalmente, comentó que algunos sectores comerciales esperan incrementos en ventas de entre un 30 y un 60 por ciento durante esta celebración.