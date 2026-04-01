Archivo Municipal, pilar de la memoria histórica de Xalapa; Ayuntamiento reconoce la labor de archivistas

marzo 31, 2026

Xalapa, Ver., 31 de marzo de 2026.- En reconocimiento a su labor de custodia y difusión de la memoria histórica de Xalapa, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, encabezó este martes la celebración del Día Nacional del Archivista con personal de la Secretaría del Ayuntamiento y la Unidad de Archivo Municipal.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Presidenta Municipal recorrió las instalaciones de la dependencia y verificó el trabajo que se hace en áreas como el Archivo de Trámite, de Concentración e Histórico.

Al respecto, el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, reconoció que para esta Administración es primordial la labor que realizan, pues además de su trabajo de custodia de la memoria histórica, su aporte ha sido fundamental para guiar la realización de análisis e investigaciones relevantes.

Su colaboración, dijo, es muy importante para emprender proyectos de transformación y transitar hacia la digitalización de los documentos, con el fin de integrarse a los avances tecnológicos, tener un archivo dinámico, actualizado y abierto a las nuevas generaciones.

Ante representantes de diversas organizaciones sindicales y personal del área, el Jefe de la Unidad de Archivo Municipal, Lic. Álvaro Luna Martínez, destacó que con este tipo de eventos se reivindica una profesión que es el cimiento de la legalidad y memoria colectiva del municipio.

En este sentido, agradeció el respaldo de la Alcaldesa, pues evidencia que para esta Administración el Archivo Municipal es una herramienta de transparencia, democratización de la información y buena gobernanza.

Expuso que la validación que se hace a la labor del archivista motiva a todas y todos a consolidar un sistema institucional de excelencia administrativa para Xalapa.

Finalmente, reconoció el trabajo de quienes integran la Unidad de Archivo Municipal, pues se distinguen por su rigor en la clasificación y organización documental, así como en la custodia, administración y preservación del patrimonio histórico de Xalapa, además de que con su actividad protegen los derechos ciudadanos, facilitan la investigación y demuestran su compromiso con la verdad.