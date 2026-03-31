Se realizó jornada de capacitación a prestadores de servicios turísticos de Xalapa

marzo 30, 2026

Xalapa, Ver., 30 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones para elevar la calidad en la atención turística y prevenir áreas de oportunidad en el servicio, el Ayuntamiento de Xalapa, que preside la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, puso en marcha la Jornada de Capacitación para el Sector Turístico de Xalapa, que en esta etapa abordó el tema “Deficiencias en la atención turística y cómo evitarlas”.

A través de la Dirección de Turismo, a cargo del Lic. Eduardo Blanco Guillaumín, y en cumplimiento de la normatividad estatal y municipal en materia de servicios turísticos, esta jornada atendió la solicitud realizada por la Dirección de Cultura de este Ayuntamiento, con el propósito de profesionalizar a prestadoras y prestadores de servicios.

La capacitación estuvo dirigida a guías y personal administrativo que laboran en espacios representativos, como el Museo Casa Xalapa (MUXA), el Centro Recreativo Xalapeño (CRX), Casa Doña Falla y el Museo de la Música Veracruzana (MMV), lo que contribuye a fortalecer los estándares de servicio.

Se desarrolló en el marco del inicio de la temporada vacacional y forma parte de la estrategia municipal para posicionar a la capital como un referente turístico a nivel estatal y regional, destacando su diversidad de espacios naturales, culturales y gastronómicos, en beneficio de visitantes y la población local.

Así, la administración municipal avanza en la consolidación de una oferta de calidad para el turismo, orientada a impulsar el desarrollo económico local y fortalecer la proyección de la ciudad como un destino atractivo, competitivo y con identidad.