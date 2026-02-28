Exigen pago de salarios atrasados docentes y directivos de la UPAV en Xalapa

febrero 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Estudiantes, docentes y directivos de la Licenciatura en Derecho-Xalapa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz se movilizaron este sábado en la capital del estado para exigir el pago de salarios pendientes a profesores y personal académico, algunos de los cuales acumulan más de un año sin recibir remuneración.

La movilización partió de la Avenida Ávila Camacho y concluyó en la Plaza Sebastián Lerdo, donde los inconformes dieron a conocer la situación que enfrenta la comunidad universitaria.

El director de la Licenciatura en Derecho-Xalapa, Jorge Sarquiz, explicó que el problema no se limita a un solo plantel, sino que se extiende a distintas sedes de la universidad en el estado.

Detalló que, como parte de cambios internos, desapareció la figura de coordinadores dentro de la estructura institucional y que parte del personal administrativo continúa laborando sin una contratación formal.

“Empezaron con coordinadores y administrativos y quiero decirle que la figura de coordinadores ya desapareció, ya no hay coordinaciones en el estado y los administrativos han estado yendo, algunos quienes quieren de manera altruista, solidaria, con la propia institución porque todavía no han sido contratados”, señaló.

Indicó que actualmente docentes y directivos atraviesan un proceso de regularización administrativa, lo que ha derivado en distintas posturas dentro del personal académico.

“Ya algunos pararon actividades, algunos están trabajando, esto es libre, voluntario pero sí reitero que hay una situación en este tanto porque la propia Universidad está a puertas cerradas a más de un mes y los egresados y la gente actual no puede hacer algún tipo de trámite”, expresó.