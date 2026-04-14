Localizan sin vida a chofer de exalcaldesa de Veracruz en el río Jamapa

Localizan sin vida a chofer de exalcaldesa de Veracruz en el río Jamapa

abril 14, 2026

Sube a 10 los decesos en el periodo de Semana Santa

Boca del Río, Ver.- La mañana de este martes fue localizado sin vida Roberto Monroy, quien se desempeñaba como chofer de la exalcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira Rodríguez, en la desembocadura del río Jamapa, había sido reportado como desaparecido en el periodo vacacional de Semana Santa.

El hallazgo se realizó a la altura del fraccionamiento residencial El Estero, en el municipio de Boca del Río, donde fue ubicado el cuerpo tras varios días de búsqueda. De acuerdo con los reportes, la corriente del afluente arrastró el cuerpo desde el municipio de Medellín de Bravo hasta la zona donde finalmente fue localizado.

El hombre había sido reportado como desaparecido desde la tarde del pasado domingo 12 de abril, luego de que ingresó al río a la altura de Playa de Vacas. El operativo de búsqueda se extendió hasta el lunes, sin resultados positivos. Fue hasta la mañana de este martes cuando se logró ubicar el cuerpo.

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para el levantamiento y traslado del cuerpo, mientras se continúa con los procedimientos legales.

Sube a 10 el saldo de decesos en periodo de Semana Santa

Este lunes, la Secretaría de Protección Civil reportó un saldo rojo de nueve personas fallecidas por ahogamiento y una más en calidad de desaparecida durante el periodo vacacional de Semana Santa en Veracruz.

Era el caso de Roberto Monroy quien estaba en calidad de desaparecido, sin embargo, al localizar su cuerpo el saldo sube a 10 muertes.

A través de un boletín, la dependencia estatal dio a conocer el reporte final del Operativo de Semana Santa 2026, realizado del 1 al 12 de abril, periodo en el que se registró la llegada de 620 mil 588 turistas a distintos puntos de la entidad.

Como resultado del operativo, se logró el rescate de 67 personas, se brindaron 277 atenciones médicas y se localizó a 18 personas reportadas como extraviadas en diversos destinos turísticos. No obstante, en el mismo informe se confirmó el fallecimiento de nueve personas por ahogamiento en cuerpos de agua, así como una persona que continúa sin ser localizada.

De igual forma, se llevaron a cabo labores de orientación y prevención que beneficiaron a 16 mil 290 personas, con el objetivo de reforzar la cultura de autoprotección entre la población y los visitantes.

El operativo contó con la participación de aproximadamente 2 mil 300 elementos de dependencias estatales, federales y municipales, así como de cuerpos de auxilio, lo que permitió brindar atención oportuna durante el periodo vacacional.