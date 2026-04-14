Invitan a la «Esquiferia», festival «Gigantes en el Cielo» y exposición en Perote ; experiencias para toda la familia

Invitan a la «Esquiferia», festival «Gigantes en el Cielo» y exposición en Perote ; experiencias para toda la familia

abril 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Perote, ubicado a poco menos de una hora de la capital, tiene tres eventos importantes próximamente que podrían convertirse en grandes experiencias para toda la familia.

Se trata de La Esquiferia que se realizará el 18 y 19 de abril en la explanada del Parque Juárez en su primera edición, un festival dedicado al esquite que promete conquistar paladares con las “tortas de esquite”, así como el ya tradicional evento “Gigantes en el Cielo” que se realizará el 25 y 26 de abril y la exposición “Caballos al Cielo” de Brahim Bautista en la Fortaleza de San Carlos el sábado 18 de abril.

El director de Turismo, Giovanni Olivares Peralta, explicó que uno de los principales atractivos será la promoción de la llamada “torta de esquite”, un producto distintivo del municipio que ha sido creado por comerciantes locales.

A diferencia del tradicional consumo de elotes o esquites en vaso, en Perote se ha innovado con esta preparación que incluye bolillo, mayonesa, jamón, queso de puerco, queso amarillo, queso de hebra con pollo, granos de esquite, salsas, chipotle, limón, sal y, en algunos casos, aguacate.

Explicó que esta actividad busca resaltar la gastronomía local y reconocer una tradición que, de acuerdo con comerciantes, se remonta a 1951 con la venta de elotes y esquites en el municipio.

La primera edición de este festival contará con la participación de aproximadamente 25 expositores, principalmente provenientes de colonias y comunidades, a quienes se les brindó el espacio sin costo con el fin de impulsar su economía.

Los precios de los productos irán desde los 25 hasta los 75 pesos, dependiendo de la presentación y los ingredientes.

En paralelo, se llevará a cabo el evento “Gigantes en el Cielo”, los días 25 y 26 de abril en la Fortaleza de San Carlos, uno de los recintos más emblemáticos de Perote. Esta actividad, que se ha consolidado como una tradición anual, incluirá la exhibición de papalotes monumentales.

Para esta edición se contemplan siete figuras de gran formato, que van de los 2 a los 50 metros, así como 25 figuras pequeñas, principalmente con temática de animales marinos. Los papalotes serán proporcionados por una empresa originaria de Puebla.

El evento se desarrollará el sábado de 12:00 a 18:00 horas y el domingo de 11:00 a 17:00 horas, e incluirá la participación de artesanos locales, así como presentaciones artísticas, culturales, bailables y conciertos, con un cierre musical.

Las autoridades municipales estiman una afluencia de hasta 30 mil visitantes, superando cifras de años anteriores que oscilaron entre los 20 y 25 mil asistentes. Se espera la llegada de turistas provenientes de Xalapa, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y municipios cercanos como Las Vigas, Altotonga y Atzalan.

Además, como parte de la agenda cultural, el próximo 18 de abril se inaugurará una exposición pictórica en la Fortaleza de San Carlos, la cual permanecerá abierta hasta el 25 de junio. La muestra corresponde al artista peroteño Brahim Bautista, reconocido a nivel estatal y nacional en el ámbito de la arquitectura, pero también destacado por su obra artística.

Esta exposición es resultado de la colaboración con la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Promoción de Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno, quienes han contribuido en la curaduría y facilidades del espacio.