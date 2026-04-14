Brote de aguas negras en la avenida Murillo Vidal genera alerta sanitaria en el centro de Xalapa

Brote de aguas negras en la avenida Murillo Vidal genera alerta sanitaria en el centro de Xalapa

abril 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ciudadanos y comerciantes de la zona centro de la capital veracruzana denunciaron este martes un brote de aguas negras proveniente de una alcantarilla ubicada sobre la avenida Murillo Vidal.

El desperfecto ha generado escurrimientos que se extienden por varios metros sobre la cinta asfáltica, provocando olores fétidos y preocupación entre la población.

De acuerdo con los reportes de quienes transitan diariamente por el lugar, quienes solicitaron el anonimato, la situación representa un foco de infección crítico, especialmente debido a que la zona es altamente concurrida por familias y menores de edad que salen de los centros escolares cercanos.

«El olor es terrible y las aguas negras están circulando sobre toda la avenida», señaló un ciudadano afectado, quien hizo un llamado urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) y a las autoridades municipales para intervenir de manera inmediata antes de que se presenten problemas de salud pública.

Hasta el momento, el flujo de desechos continúa activo, afectando la imagen de esta importante vía y dificultando el paso de peatones, quienes deben maniobrar para evitar el contacto con el agua contaminada.

Se espera que en las próximas horas las cuadrillas de mantenimiento acudan a realizar el desazolve necesario para controlar la fuga.