Pemex activa operativo tras derrame de chapopote en Poza Rica y Coatzintla

abril 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que activó un operativo de emergencia para atender la presencia de residuos de hidrocarburo en cuerpos de agua de la zona norte, tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del lunes 13 de abril.

Los escurrimientos pluviales provocaron el rebosamiento de cárcamos naturales en las colonias Chapultepec y 27 de Septiembre, afectando directamente el cauce del arroyo «Hueleque».

Asimismo, se confirmó una afectación en la comunidad Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla, donde material contenido en un área de mantenimiento del oleoducto Fobos-CAB Tajín se desbordó hacia la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos, lo que obligó a una intervención inmediata para salvaguardar el suministro de agua potable en la región.

Como parte de los protocolos de mitigación, especialistas de la paraestatal desplegaron barreras oleofílicas y marinas en puntos estratégicos de la comunidad Benito Juárez y en la bocatoma de Corralillos para frenar la dispersión de los residuos corriente abajo.

Para eliminar los restos de aceite en el canal de entrada de la planta potabilizadora, se aplicaron productos biodegradables de alta eficiencia, mientras cuadrillas de limpieza realizaban recorridos de inspección técnica en las localidades de Palma Sola y Santa María, así como en la desembocadura del Río Cazones.

Tras estas verificaciones, PEMEX confirmó que dichas áreas se encuentran libres de contaminantes, permitiendo que la CAEV restableciera el bombeo de agua a partir de las 18:15 horas del pasado lunes, normalizando así el servicio para la población de Poza Rica y Coatzintla.

A pesar de la contención inicial, la empresa informó que mantendrá un monitoreo constante en las zonas afectadas para evitar nuevos arrastres en caso de que persistan las condiciones climatológicas adversas.

Se contempla el reforzamiento de las barreras de protección en Benito Juárez y una limpieza detallada en las áreas que aún presentan manchas superficiales, con especial atención en las inmediaciones de la infraestructura de la CAEV Poza Rica.