Denuncian violencia de presunto «cártel inmobiliario» contra Cooperativa del Bosque don Roberto

abril 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Armando Uresti Ramírez, vicepresidente de la Cooperativa del Bosque don Roberto, denunció públicamente una serie de agresiones físicas y materiales presuntamente resultado de un intento de intimidación por parte de intereses inmobiliarios en sus terrenos.

Esto sucedió el lunes 13 de abril cuando un grupo de trabajadores fue sorprendido intentando realizar excavaciones para cimentación en un área que la cooperativa reclama como propia, específicamente en el sitio donde anteriormente la Dirección de Desarrollo Urbano habría retirado un portón de forma irregular.

Al intentar documentar la invasión mediante una grabación, Uresti Ramírez fue objeto de un ataque violento. Un trabajador armado con un machete arremetió contra su camioneta, causándole daños considerables.

La situación escaló cuando, según el testimonio del afectado, un empleado vinculado al establecimiento comercial Homero’s Wings pidió a otros que lanzaron piedras contra el vehículo, logrando romper el parabrisas.

A pesar de la llegada de la policía al lugar de los hechos, no se realizaron detenciones bajo el argumento de que no existía flagrancia, dejando al representante legal con la única opción de sumar una denuncia más a su ya extenso expediente en la Fiscalía.

Uresti Ramírez sostiene que estos actos no son aislados, sino que forman parte de un esquema de hostigamiento mayor que incluye el robo sistemático de medidores de energía eléctrica para dejar a la propiedad sin suministro.

Además, acusa a sus opositores de intentar fabricar pruebas y provocar reacciones violentas para judicializar a los cooperativistas, quienes se mantienen en la defensa de su patrimonio basándose en el derecho constitucional a la propiedad.

El conflicto también tiene un trasfondo técnico, ya que los presuntos invasores argumentan que el área en disputa corresponde al «Camino Antiguo a Pacho». No obstante, Uresti asegura que las diligencias realizadas por el área de Catastro ya han determinado que dicha vialidad no existe como tal y que el terreno se encuentra dentro de los límites legales de la cooperativa.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, el vicepresidente expresó su temor por su integridad física, lamentando que la justicia parezca esperar a un desenlace fatal antes de intervenir de manera contundente contra la corrupción inmobiliaria en la región.