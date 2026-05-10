Este lunes en el CRX, inauguran exposición por el 35.° aniversario de Matraca, A. C.

mayo 10, 2026

Xalapa, Ver., 10 de mayo de 2026.- Con el objetivo de conmemorar el 35.° aniversario del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A. C. (Matraca), así como visibilizar la labor social y educativa que ha desarrollado durante más de tres décadas, el H. Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Cultura, invita a la inauguración de la exposición “Soñando por la vida. 35 Aniversario de Matraca, A. C.”, que se llevará a cabo este lunes 11 de mayo a las 17:00 horas en el Centro Recreativo Xalapeño.

La exposición es resultado de un esfuerzo coordinado entre Matraca, A. C., el Instituto de Artes Plásticas y la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, con el propósito de generar un espacio de reflexión artística y social en torno a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

El corte de listón tendrá lugar en las instalaciones del histórico recinto, ubicado en la calle Xalapeños Ilustres número 31, en el centro de esta ciudad. El acceso no tiene costo.

Matraca “Con ellos por la vida” cumple 35 años de trabajo ininterrumpido desde su fundación en mayo de 1991, gracias a la iniciativa de estudiantes universitarios agrupados en “Universitarios por el Compromiso” y del padre David Fernández Dávalos. Desde entonces, la organización ha impulsado un modelo educativo basado en los derechos humanos, la inclusión y el acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes trabajadores o en situación de calle.

A diferencia de un esquema asistencialista, Matraca ha consolidado una propuesta educativa y comunitaria que busca construir alternativas reales para quienes enfrentan contextos de pobreza, discriminación, violencia y exclusión social, demostrando que es posible generar procesos colectivos, solidarios y dignos.

La muestra artística se divide en dos salas. En la primera, se exhiben trabajos realizados por 30 estudiantes de la Maestría en Diseño de Cartel del Instituto de Artes Plásticas y de la asignatura de Imagen Gráfica de la Facultad de Artes Plásticas, quienes plasmaron reflexiones sobre la trayectoria, el legado y los desafíos de Matraca, además de expresar su compromiso social desde el arte y el diseño.

Por su parte, la Sala 2 reúne obras elaboradas por niñas y niños de la Asociación que participaron en talleres de pintura e introducción a la serigrafía, guiados por docentes de la Facultad de Artes Plásticas. Las piezas reflejan emociones, sueños, preocupaciones y miradas personales que invitan al público a una experiencia íntima y sensible.

La exposición “Soñando por la vida. 35 Aniversario de Matraca, A. C.” permanecerá abierta hasta el 31 de julio y podrá visitarse todos los días de la semana, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

El Ayuntamiento de Xalapa invita a la ciudadanía a disfrutar de esta exposición y a seguir las actividades culturales del Centro Recreativo Xalapeño y de la Dirección de Cultura a través de sus redes sociales oficiales.