Con música y “cervecitas”celebran a mamás en el Panteón Xalapeño

mayo 10, 2026

Juan David Castilla

Con música, comida, cervezas y flores, las familias se concentraron en el Panteón Xalapeño este domingo 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres, recordando a aquellas mujeres que se adelantaron y pasaron a mejor vida.

Sobre la tumba de sus seres queridos montaron una lona para cubrirse de la lluvia durante el convivio, donde la señora Gloria Hernández García cortaba el tallo de las flores para colocar una ofrenda a su mamá Carmen García Portilla y su tía Juana Juárez de García.

Su familia contrató a los músicos de la Garra Norteña de Xalapa, para que cantaran unas melodías entre las tumbas y lápidas del cementerio, ubicado sobre la avenida Xalapa, en la capital veracruzana. Los artistas recorrieron el panteón desde las 11:00 horas y permanecerían en el sitio hasta el cierre de sus puertas, ofertando sus servicios a 100 pesos por dos canciones.

Doña Gloria y sus primas organizaron el festejo a las mamás difuntas. Ellas logran reunir a cerca de 50 integrantes de su familia en esta celebración, que es de suma importancia para ellos.

“Mi familia, mis primas, ellas son hermanas, ellas son las organizadoras, de comunicar a la familia de que aquí nos vamos a reunir (en el Panteón Xalapeño) con comida, con una cervecita, lo que le gustaba a la mami y las florecitas que no pueden faltar”, relató doña Gloria Hernández.

Su tía Juana murió hace 12 años y desde entonces organizan el festejo en la cripta donde se encuentran varios integrantes de su familia. Su madre murió el pasado 28 de septiembre.

“La más reciente es mi mamá que falleció el año pasado y anteriormente fue mi tía, que falleció hace 12 años, el 10 de mayo la estábamos sepultando”, recordó Hernández García.

También se reportó una gran afluencia de personas otros panteones de la ciudad de Xalapa y de distintos municipios de la entidad veracruzano por el festejo del Día de las Madres.