CEDH registra 300 solicitudes de intervención de familiares de desaparecidos en Veracruz

mayo 10, 2026

Juan David Castilla

Durante la marcha de madres buscadoras realizada en la capital del estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, informó que en lo que va del año el organismo ha recibido 300 solicitudes de intervención por parte de familiares de personas desaparecidas.

Detalló que la cifra se mantiene similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Explicó que la mayoría de estas solicitudes se resuelven mediante gestiones directas ante diversas dependencias para prevenir violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, destacó que existen 15 quejas formales interpuestas por casos de desapariciones de años anteriores, donde las familias denuncian una falta de avances en las investigaciones.

Pérez López confirmó que durante este año la CEDH ha emitido cinco recomendaciones específicas relacionadas con desapariciones: dos corresponden a casos de desaparición forzada, señalando directamente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y tres se derivan de la falta de debida diligencia en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la funcionaria admitió que solo dos de estas recomendaciones han sido aceptadas por las autoridades, mientras que las tres restantes se encuentran aún en «proceso de aceptación».

Pérez López recordó que, legalmente, estos documentos no son vinculatorios, por lo que queda a discreción de las instituciones el acatarlos o no.

Además de la FGE y la SSP, la Comisión brinda acompañamiento a las madres buscadoras en trámites ante instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda, el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, donde suelen enfrentar obstáculos burocráticos durante sus procesos de búsqueda y certeza jurídica.