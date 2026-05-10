Solo 44 de 212 municipios cumplen con su Atlas de Riesgo Municipal 

mayo 10, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras reiterar que el Atlas de Riesgo Estatal se encuentra actualizado, la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, recordó que las autoridades municipales deben cumplir con su atlas local.

La funcionaria estatal recordó que en el caso del Atlas Estatal este se actualiza todos los días con información proveniente de los análisis de riesgo como de las calamidades que se atiende.

“No tenemos ni un solo municipio sin cobertura, conocemos los principales riesgos, pero los municipios deberían tener sus Atlas Municipales, estamos haciendo un trabajo de talleres para invitarlos a participar y hacerlos”.

Osorno Maldonado lamentó que se tengan solo 44 Atlas de riesgo de 212 municipios obligados a tenerlos, es decir, 168 de las autoridades locales no han cumplido con esta obligación.

De ahí que con el cambio de administración se hayan intensificado las capacitaciones, para que este año se cuente con la totalidad de estos documentos rectores.

“Está marcado en la ley, no hay un plazo, están en falta porque no lo tienen actualizado, sin embargo, insistimos en que se puedan realizar tanto sus Atlas de Riesgo como sus programas de Protección Civil”.

Entre los que han cumplido con esta obligación se encuentran los ayuntamientos de Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, la mayoría de los municipios más grandes, pero también Tres Valles, Tezonapa.

Finalmente, la Secretaría evitó decir en qué consiste esta negativa por tener el Atlas de Riesgo municipal actualizado, toda vez que la información existe en el Estatal.