Solicitará Nahle a la CFE que producción eléctrica de la central Tuxpan se quede en la entidad

Solicitará Nahle a la CFE que producción eléctrica de la central Tuxpan se quede en la entidad

mayo 10, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Se buscará que la energía eléctrica que genere la central de ciclo combinado que se construye en Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, se quede en la entidad veracruzana, aseguró la titular del Poder Ejecutivo, Rocío Nahle García.



En entrevista, la mandataria dijo que está en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su directora, Emilia Esther Calleja Alor, para poder abatir el déficit eléctrico en la entidad y con ello los apagones que se han registrado en la entidad. .

“Andrés Manuel López Obrador hizo mucha infraestructura para ampliar la red eléctrica, pero vamos creciendo mucho, llega mucha industria y la demanda es más”, justificó.

Por ello, agregó, estoy hablando con la CFE que está haciendo una gran planta en Tuxpan, para que esa línea, esa generación de energía, se pueda quedar en el estado.

Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se prevé la construcción de, cuando menos, 10 plantas eléctricas en el país, entre ellas la de Tuxpan.

Esta obra, tendrá una inversión de más de 780 millones de pesos y se estima su inauguración a finales de este año 2026 y principios del 2027.