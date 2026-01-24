Convocatoria de empleo en Sefiplan genera malestar y largas filas de aspirantes

enero 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La falta de claridad en la convocatoria para contratar personal que laborará en las oficinas de Hacienda del Estado provocó malestar, gritos y la concentración de personas en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en Xalapa.

El descontento entre quienes acudieron en busca de un empleo se originó debido a que no se aclaró que, para poder ingresar a la dependencia estatal, era necesario contar con un correo de registro, el cual garantizaba el acceso al proceso de evaluación.

En una primera convocatoria únicamente se mencionaba que el sábado se llevaría a cabo el proceso de evaluación de los aspirantes; sin embargo, posteriormente se emitió una segunda publicación en la que se solicitaba registrarse previamente a través de un correo electrónico, lo que generó confusión y provocó que decenas de personas acudieran sin haber realizado dicho trámite.

A pesar de que el error se generó por la forma en que se difundió la convocatoria, el personal de seguridad de SEFIPLAN solo permitió el ingreso a quienes contaban con la confirmación para participar en la evaluación programada para este sábado.

Los inconformes señalaron que acudieron a la dependencia estatal luego de conocer, por distintos medios, sobre la presunta apertura de espacios laborales; sin embargo, al llegar a SEFIPLAN se encontraron con falta de información oficial, lo que generó molestia e incertidumbre entre quienes buscan una oportunidad de empleo.

De acuerdo con los manifestantes, no existe claridad sobre los procesos de contratación, los requisitos que deben cumplir los aspirantes ni las fechas en que podrían darse de alta nuevas plazas en las oficinas de Hacienda. Esta situación, afirmaron, provocó confusión y derivó en que numerosas personas se concentraran en el lugar para exigir una explicación por parte de las autoridades.

Algunos aspirantes señalaron que viajaron desde distintos municipios del estado con la expectativa de recibir orientación directa, por lo que consideraron injusto no obtener respuestas claras tras su arribo a la capital veracruzana.

La convocatoria

La Secretaría de Finanzas y Planeación emitió una convocatoria para la contratación de servidores públicos para las Oficinas de Hacienda del Estado.

A través de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación y la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria, se convocó a las y los ciudadanos interesados en incorporarse como servidores públicos a desempeñarse en los municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Coatzacoalcos y Orizaba.

La convocatoria tiene como objetivo participar en el proceso de contratación para los Módulos y Oficinas de Hacienda del Estado, los cuales ampliarán su atención al público como parte del fortalecimiento a las y los contribuyentes.

Las personas interesadas deben contar preferentemente con licenciatura en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho o carreras afines. Entre las aptitudes solicitadas se encuentran sensibilidad, amabilidad y habilidad para la atención a contribuyentes; capacidad para el manejo del estrés y la resolución de conflictos; manejo básico de paquetería Office y disponibilidad para cambio de residencia.

Las funciones para desempeñar incluyen atención al contribuyente, recepción y revisión de documentación, captura de información en sistemas, orientación sobre trámites y apoyo administrativo en los módulos y oficinas de Hacienda.

El salario mensual ofrecido va de 10 mil a 13 mil 600 pesos. En las bases de la contratación se estableció que los aspirantes debían acudir este sábado 24 de enero a las 10:00 horas al auditorio de SEFIPLAN, ubicado en la avenida Xalapa, donde se realizaría una evaluación propedéutica con duración aproximada de cuatro horas.

Las personas seleccionadas serían notificadas el 25 de enero, y el periodo de contratación se llevaría a cabo del 26 al 30 de enero del presente año. Como medio de contacto se proporcionó el correo electrónico subingresos@veracruz.gob.mx.

Se incrementan las quejas de los contribuyentes

Con el inicio del año, SEFIPLAN ha incrementado su carga de trabajo debido al pago de impuestos y derechos. En la última semana también se han incrementado las quejas por la falta de atención en los módulos, donde las personas deben acudir desde la madrugada para obtener fichas.

Asimismo, existe inconformidad por el funcionamiento del portal de internet, mediante el cual se pueden tramitar placas con entrega a domicilio, ya que se ha saturado debido al número de solicitudes.