Se han identificado duplicidades de plaza con la nómina única, pero se sigue revisando si es justificable

enero 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Durante el proceso de establecimiento de la llamada “nómina única” sí se han identificado duplicidades de plazas en dependencias como la Secretaría de Educación y la de Salud, sin embargo, todavía se está analizando con las áreas de recursos humanos la situación de cada empleado.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández, quien dijo que uno de los beneficios de concentrar la nómina es identificar el número exacto de los trabajadores en la nómina del estado.

Reconoció que una de las dependencias que más ha costado es la Secretaría de Educación, donde hay 57 organizaciones sindicales y donde dos de ellas tenían dudas y cuestionamientos.

El funcionario aseguró que el pasado 15 de enero, el 100 por ciento de los trabajadores de las 18 dependencias estatales estarían cobrando en la nueva institución bancaria.

“Tenemos los primeros datos que hemos estado trabajando, tanto en nuestra área de administración y recursos humanos con el banco, si hay documentos que están duplicados. Lo que tenemos que hacer es un trabajo muy fino para identificar si la duplicidad está justificada o no”.

Y es que, explicó, que, en el caso de la SEV, derivado de una normativa vigente desde hace 10 años, se establece un número de horas máximas para cada docente o si puede o no ser compatible tener horarios, por lo que se han identificado algunos casos de dos plazas y se deben verificar compatibilidad.

En ese sentido, señaló que se reunirán con los sindicatos y las áreas de recursos humanos de las dependencias para que informen sobre cada caso.

“No queremos cometer una injusticia, no vamos a llegar y dar de baja de inmediato, si no tenemos cuál es el punto de vista de los trabajadores. No se han emitido acciones, estamos trabajando con los sindicatos y lo que sí te puedo decir, que a lo largo del año se hará un reporte de cuántas duplicidades encontramos, cuántas eran justificables, cuántas no, y cuáles fueron las medias que se implementaron y cuál fue el ahorro”, finalizó.