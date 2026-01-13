Amplía Sefiplan módulos para el canje de placas en Xalapa y Veracruz

enero 12, 2026

Xalapa, Ver., lunes 12 de enero de 2026.– Para eficientar la atención a las y los contribuyentes dentro del Programa de ordenamiento vehicular para el servicio privado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pone en operación, a partir de este martes, cuatro nuevos módulos de atención en los municipios de Xalapa y Veracruz.

Se atenderán los trámites de alta de vehículo nuevo, canje de placas expedidas antes de diciembre de 2018 y pagos de derechos de control vehicular de las modalidades de automóvil, camión, ómnibus y remolque; el horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Ubicación de los módulos en Xalapa

•⁠ ⁠Centro Comercial Plaza Cristal, calle Lázaro Cárdenas, colonia Francisco Villa, local 39 H, entrada trasera, cerca de los cines.

•⁠ ⁠Explanada del Edificio Central de la Secretaría de Educación de Veracruz, carretera Veracruz–Xalapa, kilómetro 4.5, colonia Rubí Ánimas.

•⁠ ⁠Oficina de Hacienda Xalapa Norte, planta baja del edificio de la Dirección General de Tránsito, calle Rubén Bouchez s/n, colonia Tamborrell.

Ubicación del módulo en Veracruz

•⁠ ⁠Aquarium del Puerto de Veracruz, bulevar Manuel Ávila Camacho s/n, interior 25, colonia Ricardo Flores Magón.

De manera complementaria, se habilitarán de forma paulatina nuevas cajas de atención en la Oficina de Hacienda de Boca del Río, ubicada en el estacionamiento del sótano del World Trade Center, en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines número 3497, colonia Ylang Ylang.

En una primera etapa, se abrirán cuatro cajas de atención, con el propósito de ampliar la capacidad operativa.