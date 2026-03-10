Ayuntamiento de Xalapa lanzará convocatoria para integrarse a la Policía Municipal

marzo 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Daniela Griego Ceballos informó que en las próximas semanas el Ayuntamiento de Xalapa emitirá una convocatoria para reclutar nuevos elementos que se integren a la Policía Municipal de Xalapa, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la capital veracruzana.

En entrevista, la edil señaló que el proceso forma parte de las políticas de reclutamiento e inclusión, además de que contempla la participación de más mujeres dentro de la corporación.

“En algunas semanas estaremos sacando una convocatoria para la contratación de más elementos, y tiene que ver también con un proceso de capacitación por el que pasan en un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal”, explicó.

Detalló que las personas interesadas deberán cumplir con las distintas etapas del proceso de selección y formación antes de incorporarse a la corporación.

“Se saca la convocatoria, quienes respondan y cubran con todo su proceso de reclutamiento, de capacitación y de selección, estarán integrando las filas de la policía”, indicó.

Griego Ceballos destacó que el gobierno municipal busca ampliar la presencia de mujeres dentro de la corporación, al considerar que también representa una oportunidad laboral.

“Celebro que haya más mujeres; también tiene que ver con que quienes estén interesadas se preparen. Es una opción de empleo y está bien pagada”, comentó.