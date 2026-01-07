Confirma Sefiplan prórroga para regularización de motocicletas en Veracruz 

enero 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Los propietarios de motocicletas que no llevaron a cabo la regularización de sus motocicletas, podrán realizarlo, gracias a la prórroga que se autorizó de parte del Gobierno del Estado hasta el próximo 31 de enero.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández, quien recordó que tendrá que salir el decreto de prórroga por parte del gobernadora Rocío Nahle García.

“El objetivo de nosotros es que la gente se regularice, que tengamos un padrón único, en este caso apoyar a la población que hizo la solicitud para ampliar hasta el 30 de enero, con el mismo costo que habíamos puesto originalmente”.

Lo anterior, luego de la saturación que se registró en las diferentes Oficinas de Hacienda los últimos días del mes de diciembre, cuando se venció el primer plazo de seis meses que se había dado.

Indicó que esta decisión se tomó tras la saturación registrada en las Oficinas de Hacienda durante los últimos días del plazo anterior, el cual fue de seis meses, debido a la gran afluencia de ciudadanos que buscaron regularizar su situación. “Lo que queremos es un ordenamiento; ese es el principal motivo”.

Hay que recordar que el costo del emplacamiento para motocicletas es de mil 440 pesos, pero con descuento podrán pagar 980 pesos.