Por denuncia de la inquilina, Sefiplan inicia rescisión de contrato de lote en Córdoba

febrero 5, 2026

La propietaria tiene 15 días para defenderse según publicación en la Gaceta

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) inició un procedimiento de rescisión de la cesión de derechos de un lote ubicado en la reserva territorial Crucero Nacional, en la ciudad de Córdoba, a favor de Paulina Pineda.

La notificación, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, establece que la beneficiaria del terreno cuenta con un plazo de 15 días naturales para ofrecer pruebas y formular alegatos en su defensa ante la Delegación Centro-Córdoba. En caso de no hacerlo, se dará por precluido su derecho dentro del procedimiento administrativo.

De acuerdo con el expediente, Paulina Pineda recibió el lote el 15 de junio de 2004. Sin embargo, en mayo de 2023, Leticia Gómez Solís solicitó la rescisión del contrato de compra-venta, al señalar que ella detentaba la posesión del predio desde hacía seis meses, información que al momento de la publicación tenía una antigüedad de dos años.

La denunciante presentó documentación en la que comprobó que Pailina Pineda cedió los derechos de su predio a María Luisa Abelizapa Munguia en 2009 y para enero del 2023, Abelizapa Munguia intentó vender el terreno a Leticia Gómez.

En el mes de mayo del 2023, personal del Gobierno del Estado realizó una inspección física del lote, en la que se constató la existencia de una vivienda construida con muros de block, puertas y ventanas de herrería, piso de cemento, así como dos recámaras, baño interior, pequeña cocina y sala. El inmueble cuenta con techos de lámina y servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje, además de encontrarse habitado por Leticia Gómez Solís.

La Ley para la Enajenación de Predios de Interés Social establece que quienes adquieran un lote propiedad del Estado tienen un plazo improrrogable de dos años, contados a partir de la fecha de adquisición, para construir y habitar una casa habitación. En el caso de Paulina Pineda, dicho plazo vencía en junio de 2006; de no cumplirse esta obligación, el contrato puede ser revocado.

Durante la supervisión oficial se detectó que el inmueble estaba habitado por una persona distinta a la adquirente original, lo que evidencia el incumplimiento de la obligación de construir y habitar el predio, condición esencial de la cesión de derechos.

Por lo anterior, la autoridad estatal inició el procedimiento legal para retirar la posesión del lote 11, manzana uno, segunda etapa de la Reserva Territorial Crucero Nacional, ubicada en la ciudad de Córdoba.