INE abre convocatoria para integrar OPLE Veracruz, sustituirá a Lourdes Fernández

marzo 27, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral lanzó la convocatoria para la selección y designación de consejeros del OPLE Veracruz, cuyo proceso se extenderá durante varios meses y concluirá, a más tardar, el 22 de enero de 2027.

De acuerdo con las bases, las personas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos legales, académicos y de experiencia, además de acreditar distintas etapas de evaluación que incluyen examen de conocimientos, ensayo, prueba de competencias y entrevistas.

El organismo electoral detalló que el proceso busca garantizar perfiles idóneos para la integración del árbitro electoral en la entidad, bajo criterios de legalidad, imparcialidad y profesionalismo.

Calendario del proceso de selección

Registro y validación

26 de marzo al 9 de abril: Habilitación de formatos para registro y carga de documentos

Habilitación de formatos para registro y carga de documentos 26 de marzo al 10 de abril: Registro de aspirantes en el sistema

Registro de aspirantes en el sistema A más tardar el 23 de abril: Publicación de lista de personas que cumplen requisitos legales

Evaluaciones

2 de mayo: Aplicación del examen de conocimientos

Aplicación del examen de conocimientos A más tardar el 7 de mayo: Publicación de resultados del examen

Publicación de resultados del examen Posterior a resultados: Recepción de solicitudes de revisión

Recepción de solicitudes de revisión 18 de mayo: Cotejo documental

Cotejo documental 30 de mayo: Aplicación de ensayo

Aplicación de ensayo A más tardar el 9 de julio: Publicación de resultados del ensayo

Publicación de resultados del ensayo Posterior a resultados: Recepción de solicitudes de revisión

Recepción de solicitudes de revisión 25 de julio: Prueba de competencias gerenciales

Prueba de competencias gerenciales A más tardar el 28 de julio: Publicación de resultados

Etapa final

Entrevistas: Conforme al calendario aprobado por el Consejo General del INE

Conforme al calendario aprobado por el Consejo General del INE Designación: A más tardar el 22 de enero de 2027

El INE precisó que los horarios de aplicación de cada evaluación serán publicados en su portal oficial y notificados vía correo electrónico a las y los aspirantes.

Asimismo, se estableció que quienes no estén conformes con sus resultados podrán solicitar revisión dentro de los plazos establecidos, generalmente hasta las 18:00 horas del día siguiente a su publicación.

La convocatoria permitirá designar a la persona que sustituirá a María de Lourdes Fernández Martínez, como consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

La consejera concluye el cargo el 22 de enero del 2027, por lo que la persona que sea designada ocupará ese espacio, a partir del 23 de enero y hasta el 23 de enero del 2034.

Los requisitos que deben cubrir los aspirantes son: ser ciudadana o ciudadano mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencia para votar vigente; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día de la designación, título profesional de nivel Licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años; gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Y no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.