No hay subejercicio mayor al 10 por ciento en ejercicio fiscal 2025, se han gastado casi el 94 por ciento

enero 8, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández, aseguró que se estima un subejercicio al cierre del ejercicio fiscal 2025 del 10 por ciento y que el gasto público estatal se ubicó por arriba del 94 por ciento.

El funcionario estatal refirió que en la dependencia a su cargo se ha ejercido casi el 90 por ciento de los recursos asignados.

Asimismo, destacó que de las 18 dependencias estatales y 56 organismos públicos descentralizados se han ejercido casi el 94 por ciento del recursos total asignado para el 2025.

“Tenemos un desempeño en materia de lo que llamamos subejercicio muy bajo, porque digamos algunos pensaban que teníamos un ejercicio de 50, 60, 70 por ciento (…) Hay algunas dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas que, de conformidad con lo que establece la normativa, revisamos lo que tenían ellos, no solo de avance de obra física, sino lo que tenían comprometido en materia de contratos y aproximadamente es casi el 90 por ciento”.

Reyes Hernández aseguró que en el resto de las dependencias el comportamiento del gasto fue mayor llegando casi al total el presupuesto con un 96 o 98 por ciento.

“Y las demás dependencias pues están en el 96 y 98%, algunas que llegamos al 100%. De tal forma que te puedo decir que no tenemos prácticamente un subejercicio importante”.

Finalmente, el secretario de Finanzas anunció un programa de revisión recurrente al gasto del recurso público por dependencia a partir del ejercicio fiscal 2026.