UV abre convocatoria de ingreso 2026 para egresados de bachillerato

febrero 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La Universidad Veracruzana (UV) publicó este sábado 27 de febrero la convocatoria de ingreso 2026 dirigida a egresados de bachillerato interesados en cursar estudios de licenciatura, quienes deberán registrarse en línea del 2 al 17 de marzo a través del Sistema de Ingreso a la Universidad Veracruzana (SIUV).

Las personas aspirantes deberán ingresar al portal de convocatorias, leer y aceptar las etapas y consideraciones importantes, así como el calendario del proceso, para posteriormente registrar sus datos y obtener su Folio UV y contraseña, con los cuales podrán continuar el trámite.

Quienes elijan un programa educativo con requisitos específicos deberán cumplirlos entre el 2 y el 20 de marzo, mientras que los aspirantes a programas del área de Artes, Arquitectura o Educación Física, Deporte y Recreación deberán presentar, además del examen de ingreso, un examen de habilidades.

En el caso de las licenciaturas en Música y Danza Contemporánea, las y los aspirantes deberán someterse a un proceso de ubicación para determinar su nivel de conocimientos. Asimismo, quienes opten por programas en modalidad virtual presentarán el examen en línea desde casa y podrán realizar previamente un examen de práctica.

La convocatoria establece que algunos programas educativos tienen oferta mínima, por lo que su apertura dependerá de que se alcance el número requerido de aspirantes que presenten el examen de ingreso.

Las personas con alguna discapacidad podrán solicitar ajustes razonables, para lo cual deberán subir al sistema el comprobante correspondiente entre el 2 y el 20 de marzo.

Como parte del proceso, los aspirantes deberán responder un cuestionario de contexto y realizar el pago del derecho a examen, que será de 963 pesos para aspirantes nacionales y 3 mil 395 pesos para extranjeros. El pago podrá realizarse entre el 26 de marzo al 17 de abril, y el comprobante deberá subirse en línea.

La aplicación del examen de ingreso se llevará a cabo del 1 al 6 de junio, mientras que los resultados se publicarán el 3 de julio.

Las personas que obtengan derecho a inscripción deberán subir sus documentos digitales durante julio y realizar el proceso presencial de inscripción a principios de agosto.