Van por el reemplacamiento de más de 1.5 millones de automotores en Veracruz

enero 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Luego de asegurar que el proceso de Reemplacamiento Vehicular no tiene fines recaudatorios, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, dijo que son alrededor de millón y medio de vehículos no regularizados.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal refirió que de ser un éxito este programa se prevé cuando menos un 10 por ciento más de incremento previsto en la ley de ingresos.

Recordó que este programa está destinado a propietarios de vehículos con placas de noviembre 2018 hacia atrás, con descuento del 50 por ciento de reemplacamiento y beneficios importantes en multas y recargos.

Asimismo, recordó que en materia de derechos vehiculares podrán tener descuentos del 15, 8 y 5 por ciento en enero, febrero y marzo, respectivamente.