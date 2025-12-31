Confirman que unidades de servicio Ulúa en Xalapa son inviables 

diciembre 31, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El servicio de transporte Ulúa no es viable para operar en Xalapa, debido a que las unidades no se adaptan a la topografía, dimensiones de las calles y condiciones de operación de la capital veracruzana, confirmó Óscar Luis Ceballos Ramírez, presidente del Servicio Urbano de Xalapa.

El dirigente transportista explicó en entrevista que las unidades Ulúa fueron sometidas a pruebas durante un periodo de entre 15 y 20 días, sin que los resultados fueran favorables.

“Las unidades que nos mandaron de Ulúa no nos sirvieron, por eso se descartó ese vehículo”, señaló.

Detalló que uno de los principales problemas fue el tamaño y potencia de los autobuses, ya que Xalapa requiere unidades que puedan circular en calles estrechas y con pendientes pronunciadas.

“Para Xalapa necesitamos unidades a diésel, no híbridas, porque por las potencias no nos ayudaban”, indicó.

Añadió que también influye el alto costo de los autobuses Ulúa, cuyo precio ronda los 4.9 millones de pesos, lo cual resulta incosteable para los concesionarios locales.

“Una unidad de ese precio no es factible, sobre todo porque tenemos un rezago de 11 años sin actualización en la tarifa”, expuso.

Ceballos Ramírez señaló que, aunque el servicio Ulúa cobró 13 pesos durante el periodo de prueba en Xalapa, actualmente no existen condiciones para su implementación formal en la ciudad.

No obstante, afirmó que se continúan realizando pruebas con otros modelos de autobuses que podrían ajustarse mejor a las necesidades de la capital.

Adelantó que se está a la espera de que el Gobierno del Estado convoque a los transportistas para analizar nuevas alternativas de modernización del parque vehicular, con la posibilidad de que en los próximos meses se presenten opciones viables para Xalapa.