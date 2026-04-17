Senadores de EU piden mejorar el T-MEC para fortalecer al sector agrícola

abril 16, 2026

Un grupo de senadores estadunidenses solicitaron al representante comercial de ese país, Jamieson Greer, mejorar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de apoyar al sector agricultor.

También le pidieron trabajar de forma conjunta con el objetivo de reforzar el acuerdo comercial en lugar de debilitar la estabilidad y las oportunidades que éste ofrece a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales del país vecino.

Lo anterior fue expresado por medio de una carta que va firmada por un total de 31 senadores y está fechada este 15 de abril.

“Desde su adopción, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) ha generado numerosos beneficios para el sector agroalimentario estadounidense. Reconocemos el valor del proceso de revisión conjunta de seis años del Acuerdo para garantizar la supervisión, la implementación y el aplicamiento adecuados, y les instamos a trabajar estrechamente con el Congreso y los productores para asegurar que este proceso fortalezca el Acuerdo y refuerce la certeza para la agricultura estadounidense. Apoyamos los esfuerzos para hacer cumplir plenamente los términos vigentes del acuerdo, frenar las prácticas desleales y abordar las barreras comerciales pendientes que perjudican a la agricultura estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos es el mayor exportador agrícola del mundo, con un total de exportaciones agrícolas valoradas en 176 mil millones de dólares en 2024. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, las exportaciones agrícolas estadounidenses han aumentado sustancialmente, en particular a Canadá y México. Para muchos estados, Canadá y México representan el mayor y el segundo mayor mercado de exportación, respectivamente. El acceso al mercado logrado bajo el T-MEC es un componente fundamental del éxito de la agricultura estadounidense y contribuye a nuestra cadena de suministro de alimentos segura y a la competitividad global de los productores estadounidenses.

Los productos básicos a granel, como el trigo, el maíz y las semillas oleaginosas, mantienen un sólido superávit comercial con Canadá y México. Agricultores, ganaderos, procesadores y exportadores a lo largo de toda la cadena de suministro han apoyado ampliamente el T-MEC y la certeza que este proporciona.

Los agricultores y ganaderos familiares estadounidenses dependen de la certeza que ofrece un acuerdo estable. Las cadenas de suministro integradas, facilitadas por requisitos de cumplimiento simplificados, normas eficaces que rigen las medidas de inocuidad alimentaria y la protección de la propiedad intelectual, han permitido a Estados Unidos construir una red comercial sólida en el hemisferio occidental. Nuestra proximidad a mercados confiables, basados ​​en compromisos con base científica y normativa por parte de nuestros socios comerciales, es fundamental para los productores nacionales. Al comenzar los preparativos para el próximo proceso de revisión conjunta, alentamos a que continúe la colaboración con el Congreso, los agricultores y los ganaderos para garantizar que el acuerdo se mejore y apoye la agricultura estadounidense, manteniendo así un sólido acceso al mercado para los productores estadounidenses. Esperamos trabajar con ustedes para asegurar que el proceso de revisión conjunta refuerce, en lugar de debilitar, la estabilidad y las oportunidades que el T-MEC ofrece a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales de Estados Unidos”.