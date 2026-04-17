Definidas las semifinales de la Champions League 2026

abril 16, 2026

La carrera por la “Orejona” ha entrado en su etapa más vibrante. Tras una jornada de cuartos de final cargada de dramatismo, los cuatro mejores equipos de Europa han asegurado su lugar en las semifinales: Arsenal, Bayern Munich, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain. Esta edición destaca por la diversidad geográfica, con un representante de Inglaterra, Alemania, España y Francia, dejando a Italia como la única gran potencia ausente.

Un choque de titanes: PSG vs. Bayern Munich

El duelo que acapara todos los reflectores es el enfrentamiento entre el vigente campeón, el PSG, y el gigante bávaro, Bayern Munich. Ambos clubes llegan tras exhibiciones de poderío en las rondas previas y dominando sus respectivas ligas locales.

Este emparejamiento se ha convertido en un nuevo clásico europeo. Con el recuerdo de la final de 2020 y el reciente triunfo parisino en el Mundial de Clubes, las estadísticas favorecen ligeramente a los alemanes con nueve victorias sobre siete de los franceses en 16 enfrentamientos históricos.

Ida: Martes 28 de abril.

Martes 28 de abril. Vuelta: Miércoles 6 de mayo.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: Estilos opuestos

Por la otra llave, los “Gunners” de Londres, que han mantenido un paso impecable desde la fase de liga, se medirán ante el siempre aguerrido Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone. Mientras el Arsenal busca consolidar su proyecto juvenil, el Atleti llega con la inercia de haber superado los playoffs y los octavos con autoridad.

Ida: Miércoles 29 de abril.

Miércoles 29 de abril. Vuelta: Martes 5 de mayo.

Horarios para México: Todos los encuentros se disputarán a las 13:00 horas (Tiempo del Centro).

Es importante recordar que se mantiene el formato sin ventaja por gol de visitante. En caso de empate global tras los 180 minutos habrá tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales. Todo para definir quiénes viajarán al Puskás Arena de Hungría el próximo 30 de mayo para disputar la gran final.