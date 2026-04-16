La mayoría de las gestiones en Xalapa son hechas por mujeres: alcaldesa

La mayoría de las gestiones en Xalapa son hechas por mujeres: alcaldesa

abril 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que se ha realizado 14 jornadas de los llamados “Día del Pueblo”, en los que se han recibido 938 solicitudes ciudadanas.

La edil señaló que casi la mitad de las peticiones están orientadas a temas de obras públicas, pavimentación, entre otras.

Explicó que 605 solicitudes han sido presentadas por mujeres y 333 por hombres, lo que refleja una mayor participación femenina.

«La mayoría de las mujeres hacen la gestión en su colonia o vienen a hacer un planteamiento personal o familiar».

Insistió que la mayoría de las solicitudes, 451 en total, corresponden a temas de obra pública, como pavimentación, rehabilitación de calles, así como mejoras en redes de agua potable y drenaje.

Además, se suman peticiones de alumbrado público, construcción de banquetas, mantenimiento de parques y rescate de áreas verdes.