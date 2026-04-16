Niñez en Xalapa afectados por el acoso escolar y maltrato: Sipinna 

abril 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La niñez y adolescencia en Xalapa están siendo afectados por temas como el acoso escolar, el maltrato, la omisión de cuidados y hasta ideaciones suicidas.

De acuerdo con Sonia Contreras Brito, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) solo en lo que va del año, han brindado ya más de 2 mil 600 atenciones a menores de edad en este sentido.

«Los temas más recurrentes que tenemos es el bullying en escuelas, maltrato, omisión de cuidados, ideación suicida y hemos dado cerca de 2 mil 600 atenciones en lo que va del año», precisó.

Sobre la ideación suicida expuso que se da mayormente en la adolescencia, afectando a menores de entre los 12 y 17 años.

Para atender esta problemática, planteó la necesidad de mejorar la comunicación y relación parental para crear vínculos sanos con los hijos e hijas.

«Comunicarse, hablar, para que puedan reforzar la relación y no llegar a la ideación o culminación de un suicidio», agregó.

Expuso que para llegar a estas situaciones influyen varios factores que van desde algun desorden mental, hasta la falta de comunicación y abandono familiar y emociona.

«Las causas pueden ser diversas y como seres humanos, respondemos de diferente forma a cada una de estas situaciones, tenemos que fortalecernos para poder dar una buena atención tanto a padres como niños y adolescentes», explicó.

Actividades por el Día de la Niñez

Adelantó que durante todo el mes contarán con actividades por el Día de la Niñez y se contará con un Cabildo Infantil que se instalará el 30 de abril.

«Vamos a tener también actividades recreativas en las instalaciones que tenemos en Anastasio Bustamente y Altamirano donde se encuentra Sipinna donde se va a festejar con juegos y actividades a los usuarios y niños y niñas que quieran asistir de los Consejos de Participación Infantil de los 16 centros de Gestión Comunitaria», explicó.

Aunado a ello, habrá talleres de capacitación al personal en temáticas como el suicidio y trata de personas.

«También vamos a instaurar esta semana el taller de Paternindad Responsable dirigido a padres, madres o tutores que quieran mejorar las relaciones con sus hijos o hijas. En la primera sesión vamos a tener lo que es Gestión Emocional», agregó.