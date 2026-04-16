Jubilados de Xalapa reanudan protestas: bloquearán el centro cada jueves por seguro de vida

abril 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (Ajupiv) y del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz (Conjupever) reactivaron sus movilizaciones este jueves con un bloqueo en la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, para exigir la contratación de su seguro institucional.

Los manifestantes advirtieron que esta medida se repetirá semanalmente hasta que el Gobierno Estatal formalice la contratación de una aseguradora para el sector educativo.

Héctor Trivera Galicia, presidente de Ajupiv, señaló que la principal demanda es la restitución del seguro de vida institucional, un beneficio que se encuentra suspendido desde noviembre de 2021.

Esta falta de cobertura ha dejado en la indefensión a los familiares de docentes fallecidos, quienes no han podido cobrar las pólizas correspondientes.

«Estaremos aquí cada jueves después de las diez de la mañana hasta lograr nuestro cometido: ver nuestra póliza de seguro y el contrato firmado con la aseguradora», sentenciaron durante la protesta.

A pesar de que reconocieron la voluntad de la administración estatal al emitir un decreto el pasado 7 de mayo de 2025 para la creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, los jubilados denunciaron que, en la práctica, dicha institución sigue sin operar.

Asimismo, criticaron la falta de transparencia en los avances de un fideicomiso creado para solventar estos pagos.

Los pensionados aseguran sentirse «engañados», pues aunque existen instrucciones ejecutivas para resolver el conflicto, las soluciones legales y financieras no se han materializado.

Mientras no exista un documento contractual que garantice su seguridad social, el centro de la capital veracruzana continuará registrando afectaciones viales cada semana.