Pemex reconce que derrame de hidrocarburo en el Golfo de México fue a causa de un derrame en plataforma de Abkatún

Pemex reconce que derrame de hidrocarburo en el Golfo de México fue a causa de un derrame en plataforma de Abkatún

abril 16, 2026

Redacción/Xalapa. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que las emanaciones de petróleo registradas en la zona de plataformas de Abkatún se originaron en una fuga de un oleoducto de 36 pulgadas. El evento fue detectado el 6 de febrero durante un sobrevuelo en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, tras lo cual se implementaron acciones de contención y recuperación de hidrocarburos conforme a los protocolos.

El director de la empresa señaló que la información sobre la fuga, la pérdida de integridad del ducto y su reparación no le fue reportada de manera oportuna, por lo que tuvo que solicitarla formalmente a distintas áreas. Indicó que, tras revisar reportes e imágenes satelitales, identificó inconsistencias en los datos disponibles. Pemex presentó denuncias ante autoridades federales y separó del cargo a tres funcionarios relacionados con el caso.

Por su parte, la secretaria Rosaura Ruíz confirmó la presencia de hidrocarburos en la zona entre el 4 y el 17 de febrero, con manchas de hasta 75 kilómetros de extensión. Señaló que estas se desplazaron hacia el Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz a partir del 24 de febrero, sin que hasta el momento se tenga una estimación del volumen total.