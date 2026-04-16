Incrementa población en situación de calle en Xalapa

abril 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La zona centro de Xalapa registra un aumento considerable en la presencia de personas en situación de calle, lo que ha generado una creciente preocupación entre comerciantes, comensales y residentes de la zona.

Esto ocurre también en la Plaza Gastronómica San José, a pesar de que este espacio fue diseñado para fomentar la economía local y el turismo, en los últimos meses se ha convertido en un refugio nocturno y de permanencia diurna para individuos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.

Los usuarios de la plaza señalan que, hasta el momento, no existe una intervención clara por parte de las autoridades municipales o de asistencia social para brindar un esquema de reubicación, atención médica o acompañamiento integral que atienda la raíz de esta problemática humana y urbana.

La convivencia en este espacio público se ha tornado compleja, ya que la presencia de personas pernoctando en los pasillos y áreas comunes ha impactado la percepción de higiene y seguridad de la plaza.

Los locatarios advierten que, si bien se trata de un tema de derechos humanos y sensibilidad social, la falta de albergues adecuados o de un programa de canalización por parte del DIF Municipal ha dejado el problema a la deriva.

Esta situación no solo afecta la imagen del recinto gastronómico ante los visitantes, sino que también expone a las personas en situación de calle a riesgos climáticos y de salud, especialmente durante las noches de descenso térmico características de la capital veracruzana, sin que se observen protocolos de protección civil activos en este punto específico.