Morat amplía residencia en Ciudad de México con seis conciertos en noviembre totalmente confirmados

abril 16, 2026

El fenómeno musical de Morat no se detiene y, tras una respuesta sin precedentes por parte de sus seguidores capitalinos, la banda colombiana ha confirmado la expansión de su YEM World Tour en la Ciudad de México. Después de que las entradas para las primeras cuatro funciones volaran en cuestión de horas, el Palacio de los Deportes se prepara para recibir dos noches adicionales de euforia pop. Este anuncio llega en un momento cumbre para la agrupación, que actualmente se posiciona como uno de los actos más convocantes y sólidos del mercado hispanohablante a nivel global.

La banda colombiana suma dos conciertos más en el Palacio de los Deportes capitalino

La Ciudad de México ha reafirmado su estatus como la plaza número uno para la agrupación a nivel mundial. Tras agotar rápidamente los shows de los días 6, 7, 8 y 12 de noviembre, la organización ha confirmado que el cuarteto también se presentará los días 13 y 14 de noviembre. Con la preventa Citibanamex del 15 de abril finalizada, los boletos para estas nuevas funciones ya se encuentran disponibles en venta general, permitiendo que miles de fans aseguren su lugar en lo que promete ser una de las residencias más exitosas del año en el “Domo de Cobre”.

Este éxito no es aislado, pues la gira, presentada por GNP Seguros, también ha extendido su paso por Monterrey y Guadalajara. La demanda desbordada es un reflejo de la racha histórica de 24 conciertos agotados que Morat ha hilado en países como Chile, Argentina y España. En su natal Colombia, la banda logró la hazaña de llenar seis veces consecutivas el Movistar Arena de Bogotá, consolidando un vínculo inquebrantable con una audiencia que transforma cada presentación en una auténtica celebración de su trayectoria.

Radiografía de un fenómeno global que conecta con las nuevas generaciones de fans

Con más de una década de carrera, Morat ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad estadística y emocional. Según datos de Chartmetric, la agrupación supera los 14.69 millones de oyentes mensuales en Spotify, con una base de seguidores predominantemente joven, situada entre los 18 y 24 años. Su propuesta, definida por la honestidad en sus letras y una identidad musical orgánica, les ha permitido construir una comunidad de más de 30 millones de fans que trasciende fronteras, impactando fuertemente en mercados como Perú, España y Estados Unidos.

El repertorio que traerán a México incluye lanzamientos recientes como “Te Lo Advertí (Desde Abbey Road)” junto a Los Mesoneros, y su aplaudido homenaje a Los Bukis con el tema “Tu Cárcel”, el cual debutó en el puesto 42 del Billboard Colombia Hot 100. Sin embargo, el corazón del espectáculo reside en esos “imperdibles” que ya son clásicos de la radio y plataformas digitales: “No Se Va”, “Besos en Guerra”, “A Dónde Vamos” y “Cómo Te Atreves”, temas que se han vuelto himnos coreados en los festivales más importantes de la región, como su reciente paso por el Tecate Pa’l Norte.

Una experiencia en vivo que eleva los estándares del pop latino contemporáneo

El YEM World Tour representa la evolución visual y sonora de una banda que ha sabido madurar junto a su público. La crítica y los seguidores coinciden en que el éxito de Morat no es producto del azar, sino de una conexión real y una ejecución impecable sobre el escenario. Como bien se ha señalado en el circuito musical: “Morat no sólo es una banda momentánea, están escribiendo historia en la música latina”. Su capacidad para movilizar emociones y convertir miles de voces en un solo coro es el distintivo que los separa de otros proyectos de su generación.

Con la venta general ya en marcha, se espera que las nuevas fechas del 13 y 14 de noviembre alcancen el estatus de sold out en tiempo récord. La llegada de esta gira a México marca un hito especial, mostrando a una banda que aterriza “más grande, más fuerte y más luminosa que nunca”. Para los seguidores que aún no tienen sus accesos, este es el momento definitivo para formar parte de una historia que sigue sumando capítulos de éxito en los escenarios más imponentes de Latinoamérica.