El cine mexicano brilla en el 42º Chicago Latino Film Festival con el estreno de “La Vida Es”

abril 16, 2026

La cinematografía nacional vuelve a dar de qué hablar en el extranjero gracias al reciente logro de la cineasta Lorena Villarreal. Su más reciente largometraje, “La Vida Es”, ha sido seleccionado para formar parte de la 42ª edición del Chicago Latino Film Festival, consolidándose como una de las propuestas más sólidas del cine contemporáneo en México. Este evento, que se celebra del 16 al 27 de abril, representa una vitrina inigualable para la narrativa iberoamericana en Estados Unidos.

La producción de Lorena Villarreal llega al festival de cine latino más antiguo de Estados Unidos

El Chicago Latino Film Festival, producido por el International Latino Cultural Center of Chicago, es reconocido como el encuentro de su tipo con mayor trayectoria y relevancia en territorio estadounidense. Para “La Vida Es”, integrarse a la Selección Oficial de este certamen no es solo un reconocimiento a su calidad técnica, sino una oportunidad de conectar con la diáspora latina en una plataforma que celebra la diversidad cultural de Iberoamérica, España y Portugal.

La cinta tendrá dos citas clave con el público internacional en la “Ciudad de los Vientos”. La primera función se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 20:30 hrs, seguida de una segunda proyección el domingo 19 de abril a las 17:45 hrs. Ambas presentaciones contarán con la asistencia de la directora, permitiendo un intercambio directo entre la visión de la autora y los asistentes.

Este paso por Chicago es un eslabón fundamental en la estrategia de distribución de la película. Tras un exitoso recorrido por diversos festivales, la obra ha demostrado una capacidad única para dialogar de manera sensible y honesta con las problemáticas actuales, posicionándose como un referente del cine de autor que no teme explorar la vulnerabilidad humana.

Un relato coral sobre la resiliencia femenina y la memoria en paisajes de Baja California

Con un elenco de primer nivel encabezado por Paulina García, Naian González Norvind, Natalia Plascencia y Rubén Ochandiano, la historia se sumerge en las crisis personales de un grupo de mujeres. La narrativa apuesta por la ternura y la libertad como herramientas de transformación personal, alejándose de los clichés para ofrecer una mirada profunda sobre el feminismo, la mediana edad y los procesos de duelo y reconstrucción personal.

El entorno geográfico juega un papel determinante en la atmósfera de la película. Rodada en locaciones emblemáticas del norte de Baja California, incluyendo el Valle de Guadalupe, Tijuana y Rosarito, la fotografía aprovecha el territorio para convertirlo en un personaje más. Este paisaje vivo interactúa con las emociones de las protagonistas, aportando una dimensión sensorial que envuelve al espectador en un viaje tanto físico como emocional.

Fiel a su estilo cinematográfico, Villarreal logra un equilibrio entre el drama y la comedia, desafiando las convenciones narrativas tradicionales. El resultado es una pieza coral que une a distintas generaciones bajo una misma premisa: la posibilidad de reinventarse a pesar de las pérdidas. La crítica ha destacado su capacidad para generar una conexión inmediata gracias a su enfoque humano y contemporáneo.

Palabras de la directora y los detalles del próximo estreno comercial en cines de México

Para Lorena Villarreal, la participación en este encuentro cultural tiene un matiz emocional muy particular. La cineasta compartió su entusiasmo al respecto, señalando la importancia de los espacios de exhibición que priorizan las voces de nuestra región:

“Llegar a Chicago con La Vida Es, es profundamente significativo, porque es un espacio donde las historias latinas encuentran eco, comunidad y nuevas lecturas. Me emociona compartir una película que habla de lo íntimo, de los vínculos y de la posibilidad de reinventarnos, con una audiencia tan diversa y cercana a nuestras raíces.”

Tras concluir su ciclo en Chicago, la película se prepara para su desembarco masivo en salas nacionales. El estreno comercial en México está programado para el próximo 21 de mayo, bajo la distribución de Tulip Pictures. Este lanzamiento busca llevar la historia a una audiencia más amplia, permitiendo que el público local disfrute de una obra que celebra la complejidad de la existencia con honestidad y belleza visual.

Con este nuevo hito en su trayectoria, la cinta reafirma su relevancia dentro del panorama cinematográfico actual. “La Vida Es” no solo representa un éxito para su equipo de producción, sino que fortalece la presencia del cine mexicano en los circuitos internacionales más exigentes, preparándose para ser una de las historias más comentadas del año por su agudeza emocional y solidez narrativa.