Con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocío Nahle garantiza que ningún hogar quede sin apoyo

Poza Rica, Ver., jueves 23 de octubre de 2025.- En un nuevo gesto de solidaridad con el pueblo veracruzano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó su tercera visita a Poza Rica; la gobernadora Rocío Nahle García, quien encabeza la coordinación de acciones estatales ante las afectaciones por las recientes inundaciones, la recibió para supervisar la entrega del primer apoyo económico a las familias damnificadas.

Durante el recorrido por el módulo de atención instalado en la Plaza Cívica 18 de Marzo, les mostraron la entrega directa de apoyos emergentes de 20 mil pesos a las familias censadas por la Secretaría de Bienestar, además de vales para despensas y enseres domésticos, como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.

La Gobernadora señaló «reafirmamos, con compromiso y dedicación, la ayuda a la ciudadanía mediante la entrega de apoyos del Bienestar y el acompañamiento a familias y comunidades afectadas».

En su mensaje, la Presidenta de México, junto con la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes refrendó “no los vamos a dejar solos; las máquinas se quedan, los equipos siguen trabajando hasta que Poza Rica y todos los municipios afectados se recuperen por completo”.

Explicó que, tras esta primera fase, se otorgarán nuevos apoyos de entre 25 mil y 70 mil pesos, según los daños registrados en cada vivienda. Asimismo, la Comisión Nacional de Vivienda coordinará con el Gobierno del Estado la reubicación y reconstrucción de casas en zonas de riesgo.

También anunció obras de desazolve del río Cazones, la construcción de un drenaje marginal y la rehabilitación de infraestructura hidráulica para prevenir futuras inundaciones; en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, bajo la supervisión directa del Gobierno del Estado.

Con la participación de las secretarías de Marina, la Defensa Nacional y dependencias estatales y municipales, el Gobierno de Veracruz mantiene atención permanente en los municipios del norte afectados por las lluvias, como Álamo, Tihuatlán, El Higo e Ilamatlán, garantizando abasto de alimentos, limpieza y rehabilitación de viviendas. Al cierre del encuentro, la Presidenta agradeció al pueblo de Poza Rica por su fortaleza y solidaridad, destacando que “el pueblo de México es generoso y unido; juntos vamos a dejar a Poza Rica mejor de lo que estaba antes de esta emergencia”.